Elche Congress Centre Hosts Experts to Discuss AI's Impact on Work

Ismael Martinez Elche Tuesday, 18 November 2025, 14:36 Comenta Share

El Centro de Congresos de Elche ha celebrado este 18 de noviembre una jornada dedicada a la Aplicación y adaptación de la Inteligencia Artificial en los entornos de trabajo, una sesión matinal que ha reunido a representantes institucionales, sindicatos, empresas y expertos para debatir sobre el impacto real de esta tecnología en el mercado laboral.

El concejal de Promoción Económica, Samuel Ruíz, ha destacado la importancia de impulsar este tipo de encuentros: «Es fundamental fomentar iniciativas que nos ayuden a mejorar nuestras cifras de empleo y a entender cómo estas herramientas pueden influir en el futuro laboral del municipio».

La jornada forma parte de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Elche y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y ha contado con una elevada participación de profesionales interesados en comprender las oportunidades y riesgos de la IA en los procesos de trabajo.

El evento se ha estructurado en dos mesas de debate. La primera ha puesto el foco en los beneficios que la Inteligencia Artificial puede aportar a las empresas: automatización de tareas repetitivas, mayor precisión en los procesos, reducción de errores y generación de nuevas oportunidades laborales vinculadas a perfiles tecnológicos.

La segunda mesa ha abordado los riesgos y desafíos, entre ellos el posible impacto sobre determinados puestos de trabajo, la necesidad de recualificación profesional, las implicaciones éticas y los retos en privacidad y seguridad de los datos.

La jornada ha permitido trazar una visión equilibrada sobre la incorporación de la IA en la economía local y subrayar la importancia de anticiparse a sus efectos mediante la formación, la regulación y la colaboración entre administraciones, agentes sociales y tejido empresarial.