El Centro de Congresos acogerá el 5 de noviembre el XIII Encuentro Empresarial 'Más Contacto, Más Negocio'

El Centro de Congresos acoge el XIII Encuentro Empresarial 'Más Contacto, Más Negocio'

El evento reunirá a cerca de un centenar de empresas de la provincia en una jornada de networking para impulsar la colaboración y la economía local

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:04

El Centro de Congresos de Elche será el escenario, el próximo miércoles 5 de noviembre, del 13er. Encuentro Empresarial 'Más Contacto, Más Negocio', uno de los principales eventos de networking profesional de la provincia de Alicante.

El edil de Promoción Económica, Samuel Ruíz, ha destacado que «el objetivo principal es generar contactos efectivos de empresa a empresa, ampliar redes empresariales y dinamizar la economía local». La jornada busca fomentar sinergias entre compañías y crear oportunidades de colaboración que fortalezcan el tejido productivo ilicitano.

El evento reunirá a alrededor de 100 empresas de toda la provincia y propiciará más de un centenar de reuniones comerciales en una sola mañana. Los encuentros, de entre 10 y 15 minutos de duración, permitirán a los participantes conocer directamente a otros empresarios y explorar posibles relaciones comerciales y de cooperación.

Organizado por el Ayuntamiento de Elche y la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (AESEC), este foro se ha consolidado como un punto de referencia para el impulso del emprendimiento, la innovación y el intercambio profesional. Las inscripciones están disponibles en la web www.mascontactosmasnegocio.com , donde los interesados pueden formalizar su participación.

Unos días antes del encuentro, los asistentes recibirán por correo electrónico su agenda personalizada de entrevistas, adaptada a sus perfiles e intereses empresariales. «Invitamos a empresas, autónomos y emprendedores a participar en una jornada diseñada para crear alianzas y hacer negocio», ha subrayado Ruíz.

