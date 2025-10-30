La UMH presenta la programación de los Cursos de Invierno 2025-2026 La oferta incluye 43 propuestas formativas presenciales y online, con temáticas que van desde la ciberseguridad hasta la dirección musical

Ismael Martinez Elche Jueves, 30 de octubre 2025, 12:38

El Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha presentado la nueva programación de los 'Cursos de Invierno 2025-2026', una iniciativa que ofrecerá un total de 43 cursos entre los meses de noviembre de 2025 y mayo de 2026.

La oferta combina 17 actividades presenciales y 26 en modalidad online, disponibles a través del Campus Virtual UMH. Entre las temáticas más destacadas se incluyen 'Dirección musical' (II edición), 'Ciberseguridad y hacking ético' (II edición), 'Monitor de parque zoológico' (VI edición) y el ya popular curso '¿Cómo hacer un TFG y no morir en el intento?'.

Los Cursos de Invierno se han consolidado como un espacio de aprendizaje complementario a la formación universitaria, que fomenta la adquisición de nuevas competencias personales y profesionales. Están abiertos tanto a la comunidad universitaria como a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos, y responden a las necesidades formativas de instituciones, organizaciones y profesionales de distintos ámbitos.

Esta edición incluye nueve cursos con matrícula gratuita mediante fianza, además de otros con tasas reducidas gracias a la colaboración de entidades como l'Oficina de Llengües, la Unidad de Igualdad, el Área de Diversidad, la Cátedra de Pensamiento Crítico, la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino y ISABIAL.

La matrícula ya está abierta y permanecerá disponible hasta completar plazas. Toda la información sobre la programación, el calendario y el proceso de inscripción puede consultarse en la web oficial de la UMH: