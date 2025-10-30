Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La UMH lanza una nueva edición de sus Cursos de Invierno con 43 propuestas formativas. Miriam Gil Albert

La UMH presenta la programación de los Cursos de Invierno 2025-2026

La oferta incluye 43 propuestas formativas presenciales y online, con temáticas que van desde la ciberseguridad hasta la dirección musical

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:38

Comenta

El Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha presentado la nueva programación de los 'Cursos de Invierno 2025-2026', una iniciativa que ofrecerá un total de 43 cursos entre los meses de noviembre de 2025 y mayo de 2026.

La oferta combina 17 actividades presenciales y 26 en modalidad online, disponibles a través del Campus Virtual UMH. Entre las temáticas más destacadas se incluyen 'Dirección musical' (II edición), 'Ciberseguridad y hacking ético' (II edición), 'Monitor de parque zoológico' (VI edición) y el ya popular curso '¿Cómo hacer un TFG y no morir en el intento?'.

Los Cursos de Invierno se han consolidado como un espacio de aprendizaje complementario a la formación universitaria, que fomenta la adquisición de nuevas competencias personales y profesionales. Están abiertos tanto a la comunidad universitaria como a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos, y responden a las necesidades formativas de instituciones, organizaciones y profesionales de distintos ámbitos.

Esta edición incluye nueve cursos con matrícula gratuita mediante fianza, además de otros con tasas reducidas gracias a la colaboración de entidades como l'Oficina de Llengües, la Unidad de Igualdad, el Área de Diversidad, la Cátedra de Pensamiento Crítico, la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino y ISABIAL.

La matrícula ya está abierta y permanecerá disponible hasta completar plazas. Toda la información sobre la programación, el calendario y el proceso de inscripción puede consultarse en la web oficial de la UMH:

