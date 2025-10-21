La UMH lidera el proyecto europeo CLEAR-PC para mejorar la alfabetización sobre el cáncer de próstata Investigadores de varios países se reúnen en Elche para avanzar en la prevención y atención sanitaria masculina

El edificio La Valona del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha acogido la reunión inicial del proyecto europeo 'CLEAR-PC' (Cancer Literacy Education and Awareness Resources for Prostate Care), una iniciativa subvencionada por el programa EU4Health de la Comisión Europea.

El proyecto, liderado por la catedrática Blanca Lumbreras, del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH, tiene como objetivo transformar la prevención y atención del cáncer de próstata mediante la mejora de la alfabetización en salud de la población general, los pacientes, los profesionales sanitarios y los responsables de políticas públicas.

Durante la sesión, el equipo investigador ha definido los objetivos y tareas de cada institución participante, así como los próximos pasos para la implementación del programa. Es la primera vez que se reúnen todos los socios del consorcio, entre los que se incluyen la Universidad de Murcia, el Servicio Canario de Salud, FISABIO, el Hospital General Universitario de Elche, el Erasmus University Medical Center, la Fundación Contra el Cáncer y otras entidades de España, Portugal, Chipre, Croacia y Bélgica.

La oficial del proyecto de la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA), Ioanna Avgerinou, participó también en la jornada, donde presentó la misión de la agencia y ofreció una guía para la correcta implementación de proyectos financiados a través del programa EU4Health.

Hasta 2028, CLEAR-PC desarrollará una estrategia integral para mejorar la alfabetización en salud en torno al cáncer de próstata, promoviendo la toma de decisiones compartida entre hombres en riesgo, pacientes, profesionales sanitarios y gestores públicos. La reunión celebrada en la UMH marca el punto de partida de un proyecto internacional con un fuerte compromiso por impulsar la educación en salud y la prevención del cáncer masculino.