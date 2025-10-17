Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha: Jorge Fernández, Félix Viana, Michaela Kress, Edward Emery, Antonio Ferrer-Montiel y Elvira de la Peña. TA

Neurociencias UMH aborda terapias innovadoras para el dolor crónico

Expertos internacionales se reúnen en una jornada para analizar los principales retos científicos en la materia

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:45

Comenta

Con motivo del Día Mundial contra el Dolor, el Instituto de Neurociencias CSIC-UMH, ha celebrado este viernes la mesa redonda 'La difícil transición de la ciencia básica a las terapias analgésicas innovadoras', dedicada a analizar los principales retos en la búsqueda de nuevos tratamientos para el dolor crónico.

La jornada reunió a tres destacados expertos internacionales: la profesora Michaela Kress (Universidad de Innsbruck, Austria), el profesor Antonio Ferrer-Montiel (UMH, España) y el doctor Edward Emery (Grünenthal, Alemania). Los ponentes ofrecieron una visión complementaria desde los ámbitos académico, industrial y farmacéutico sobre los desafíos que frenan el desarrollo de terapias eficaces para millones de pacientes que sufren dolor en todo el mundo.

Durante la sesión de apertura, el investigador Félix Viana, director del programa científico Neurobiología del Dolor y la Inflamación del Instituto de Neurociencias, subrayó la importancia de tender puentes entre la investigación básica y la aplicación clínica: «La comprensión de los mecanismos del dolor avanza a gran velocidad, pero todavía existen obstáculos que dificultan transformar ese conocimiento en tratamientos efectivos y seguros».

Durante las intervenciones, la profesora Kress explicó en su conferencia cómo determinadas moléculas del sistema inmunitario pueden modular la actividad de los canales iónicos presentes en las neuronas sensoriales e implicados en los procesos de dolor, abriendo nuevas vías para el tratamiento de las neuropatías dolorosas.

«La comprensión de los mecanismos del dolor avanza a gran velocidad, pero todavía existen obstáculos que dificultan transformar ese conocimiento en tratamientos efectivos y seguros»

Félix Viana

Director del programa científico Neurobiología del Dolor y la Inflamación del Instituto de Neurociencias

Por su parte, el profesor Ferrer-Montiel, que dirige el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) analizó en su ponencia las dificultades que afronta la industria farmacéutica para trasladar los descubrimientos de laboratorio a la práctica clínica, destacando la necesidad de modelos preclínicos más predictivos y de un mayor intercambio entre la investigación básica y la aplicada.

Finalmente, Emery (Grünenthal) presentó distintas alternativas terapéuticas basadas en formulaciones tópicas y locales que podrían mejorar la eficacia y seguridad de los analgésicos frente a las limitaciones de los tratamientos orales tradicionales.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La mesa redonda concluyó con un animado debate entre los participantes y el público, compuesto en gran parte por jóvenes investigadores predoctorales, posdoctorales y estudiantes de máster. Estos pudieron plantear preguntas tanto en la sala como de forma anónima a través de la aplicación SLIDO, generando un intercambio muy enriquecedor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest
  2. 2 Prisión provisional para tres de los detenidos por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 La Policía Nacional aborta una okupación en Alicante en plena madrugada y detiene a las tres implicadas
  5. 5 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  6. 6 Tres accidentes con 11 coches implicados obligan al cierre parcial del túnel de Sant Joan en la A-70 de Alicante
  7. 7 Las antiguas tabernas históricas de Alicante vuelven a las calles con una ruta gastronómica de tapa y vino a cinco euros
  8. 8 Homenaje a la historia viva de la medicina en Alicante
  9. 9 Alicante convierte los muros de hormigón de Las Cigarreras en jardines verdes
  10. 10 Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Neurociencias UMH aborda terapias innovadoras para el dolor crónico

Neurociencias UMH aborda terapias innovadoras para el dolor crónico