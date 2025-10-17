Neurociencias UMH aborda terapias innovadoras para el dolor crónico Expertos internacionales se reúnen en una jornada para analizar los principales retos científicos en la materia

Con motivo del Día Mundial contra el Dolor, el Instituto de Neurociencias CSIC-UMH, ha celebrado este viernes la mesa redonda 'La difícil transición de la ciencia básica a las terapias analgésicas innovadoras', dedicada a analizar los principales retos en la búsqueda de nuevos tratamientos para el dolor crónico.

La jornada reunió a tres destacados expertos internacionales: la profesora Michaela Kress (Universidad de Innsbruck, Austria), el profesor Antonio Ferrer-Montiel (UMH, España) y el doctor Edward Emery (Grünenthal, Alemania). Los ponentes ofrecieron una visión complementaria desde los ámbitos académico, industrial y farmacéutico sobre los desafíos que frenan el desarrollo de terapias eficaces para millones de pacientes que sufren dolor en todo el mundo.

Durante la sesión de apertura, el investigador Félix Viana, director del programa científico Neurobiología del Dolor y la Inflamación del Instituto de Neurociencias, subrayó la importancia de tender puentes entre la investigación básica y la aplicación clínica: «La comprensión de los mecanismos del dolor avanza a gran velocidad, pero todavía existen obstáculos que dificultan transformar ese conocimiento en tratamientos efectivos y seguros».

Durante las intervenciones, la profesora Kress explicó en su conferencia cómo determinadas moléculas del sistema inmunitario pueden modular la actividad de los canales iónicos presentes en las neuronas sensoriales e implicados en los procesos de dolor, abriendo nuevas vías para el tratamiento de las neuropatías dolorosas.

Por su parte, el profesor Ferrer-Montiel, que dirige el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) analizó en su ponencia las dificultades que afronta la industria farmacéutica para trasladar los descubrimientos de laboratorio a la práctica clínica, destacando la necesidad de modelos preclínicos más predictivos y de un mayor intercambio entre la investigación básica y la aplicada.

Finalmente, Emery (Grünenthal) presentó distintas alternativas terapéuticas basadas en formulaciones tópicas y locales que podrían mejorar la eficacia y seguridad de los analgésicos frente a las limitaciones de los tratamientos orales tradicionales.

La mesa redonda concluyó con un animado debate entre los participantes y el público, compuesto en gran parte por jóvenes investigadores predoctorales, posdoctorales y estudiantes de máster. Estos pudieron plantear preguntas tanto en la sala como de forma anónima a través de la aplicación SLIDO, generando un intercambio muy enriquecedor.

