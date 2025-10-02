Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Investigadores del IDiBE UMH han liderado el ensayo clínico internacional sobre la crema Oncapsisens®. UMH

La UMH lidera un ensayo clínico para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel

Pruebas de ámbito internacional confirman la eficacia de una crema desarrollada por una spin-off vinculada a la universidad ilicitana

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:37

Comenta

Especialistas del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE UMH) han coordinado un ensayo clínico internacional que demuestra la eficacia de una crema tópica innovadora para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel.

Hasta un 80% de los pacientes tratados con taxanos o sales de platino desarrolla neuropatía palmo-plantar, que causa dolor y pérdida de sensibilidad en manos y pies y puede obligar a interrumpir el tratamiento. El ensayo, publicado en la revista Clinical and Translational Oncology, se realizó en nueve hospitales de España y Bélgica con 142 pacientes oncológicos, destacan fuentes de la UMH.

Los resultados muestran que la aplicación de Oncapsisens®, formulación desarrollada por la empresa Prospera Biotech (spin-off de la UMH), reduce la incidencia de neuropatía en manos y retrasa la aparición de síntomas, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«Antes de Oncapsisens® los pacientes no tenían ningún producto específico para calmar estas molestias, que en muchos casos obligaban a reducir o suspender la quimioterapia», ha señalado la catedrática Asia Fernández Carvajal. Por su parte, el profesor Antonio Ferrer Montiel ha explicado que «los componentes de la crema protegen las terminales sensitivas de la piel, reduciendo dolor, hormigueo y picor».

Actualmente, Oncapsisens® está disponible en farmacias como neurocosmético de uso seguro sin prescripción médica, con potencial para consolidarse como complemento durante y después de la quimioterapia. El estudio ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Ciencia y fondos europeos FEDER.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pueblo de Alicante está entre los más ricos de España y seguro que no es el que piensas
  2. 2 El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica
  3. 3 El nuevo pulmón azul del Mediterráneo nacerá en Alicante con la ampliación de las praderas de posidonia
  4. 4 Un grupo de alicantinos en el Oktoberfest de Múnich durante la amenaza de bomba: «Escuchamos sirenas, pero no sabíamos qué pasaba»
  5. 5 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  6. 6 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  7. 7 Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga
  8. 8 Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla
  9. 9 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  10. 10 Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La UMH lidera un ensayo clínico para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel

La UMH lidera un ensayo clínico para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel