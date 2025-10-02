La UMH lidera un ensayo clínico para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel Pruebas de ámbito internacional confirman la eficacia de una crema desarrollada por una spin-off vinculada a la universidad ilicitana

Ismael Martinez Elche Jueves, 2 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Especialistas del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE UMH) han coordinado un ensayo clínico internacional que demuestra la eficacia de una crema tópica innovadora para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel.

Hasta un 80% de los pacientes tratados con taxanos o sales de platino desarrolla neuropatía palmo-plantar, que causa dolor y pérdida de sensibilidad en manos y pies y puede obligar a interrumpir el tratamiento. El ensayo, publicado en la revista Clinical and Translational Oncology, se realizó en nueve hospitales de España y Bélgica con 142 pacientes oncológicos, destacan fuentes de la UMH.

Los resultados muestran que la aplicación de Oncapsisens®, formulación desarrollada por la empresa Prospera Biotech (spin-off de la UMH), reduce la incidencia de neuropatía en manos y retrasa la aparición de síntomas, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

«Antes de Oncapsisens® los pacientes no tenían ningún producto específico para calmar estas molestias, que en muchos casos obligaban a reducir o suspender la quimioterapia», ha señalado la catedrática Asia Fernández Carvajal. Por su parte, el profesor Antonio Ferrer Montiel ha explicado que «los componentes de la crema protegen las terminales sensitivas de la piel, reduciendo dolor, hormigueo y picor».

Actualmente, Oncapsisens® está disponible en farmacias como neurocosmético de uso seguro sin prescripción médica, con potencial para consolidarse como complemento durante y después de la quimioterapia. El estudio ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Ciencia y fondos europeos FEDER.