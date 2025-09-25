Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La UMH acerca la ciencia a la ciudadanía con charlas, talleres y actividades en la provincia. Miriam Gil Albert

La UMH celebra la Noche Europea de las Investigadoras 2025 con ciencia, música y talleres

La jornada incluye conferencias, coloquios, charlas divulgativas y propuestas como la exposición 'Las Marie Curie del Mediterráneo' en varias ciudades

Ismael Martinez

Elche

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:15

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) conmemora este viernes, 26 de septiembre, la Noche Europea de las Investigadoras 2025 con un amplio programa de actividades en distintas ciudades de la provincia de Alicante. El objetivo: acercar la ciencia a la sociedad a través de talleres, conferencias y propuestas culturales.

La jornada comenzará en el campus de Elche, donde el edificio Arenals acogerá de 10.00 a 11.15 horas ocho talleres dirigidos a alumnado de secundaria. Más tarde, a las 12.00, el divulgador Eduardo Infante ofrecerá la charla 'Filorretos para sobrevivir a las redes sociales' en el Aula Magna del edificio Altabix, con acceso libre hasta completar aforo.

Por la tarde, a las 17.30 horas, el edificio La Valona albergará una nueva edición de 'Ciencia con tapas'. En esta ocasión, el coloquio girará en torno al síndrome de Dravet, con la participación de la doctora Carmina Díaz Marín, jefa de Neurología del Hospital General Universitario Dr. Balmis, y la doctora Simona Giorgi, directora científica de la Fundación Síndrome de Dravet, moderadas por el investigador Francisco Javier Álvarez Martínez. La asistencia es gratuita previa inscripción online.

El broche final llegará en Orihuela, a las 20:00 horas, con 'Eureka! Música y Ciencia' en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín, donde intervendrán la divulgadora Alba Moreno y la investigadora de la UMH Rocío Díaz Puertas.

De forma paralela, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC) ha preparado actividades complementarias en Orihuela-Desamparados, como un taller de inteligencia artificial, la exposición 'Las Marie Curie del Mediterráneo', observaciones solares y visitas a Tabarca.

La programación cuenta con el respaldo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dentro del proyecto 'Campus del emprendimiento innovador y sostenible'.

Te puede interesar

