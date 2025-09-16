Margarita del Val inaugura la nueva programación Vida UMH con Eureka! La viróloga del CSIC abrirá un ciclo de talleres, clubs y grandes eventos en los cuatro campus de la UMH

La viróloga e inmunóloga del CSIC y futura Doctora Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Margarita del Val, inaugurará este miércoles, 17 de septiembre, la nueva programación de Vida UMH con el evento Eureka!, una cita gratuita y abierta a toda la sociedad. El encuentro, presentado por Santi García Cremades, tendrá lugar a las 18:00 horas en el Salón de Grados del edificio Arenals del campus de Elche.

El programa Vida UMH nació en octubre de 2021 impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación con el objetivo de revitalizar la vida universitaria y fomentar vínculos entre colectivos con aficiones comunes. Desde entonces, ha crecido hasta contar con más de 50 talleres multidisciplinares y grandes eventos que se extenderán hasta diciembre en los cuatro campus de la UMH.

La nueva programación ofrece propuestas variadas y originales, que van desde paseos en globo aerostático o escapadas gastroambientales, hasta talleres de expresión ante la cámara, bricolaje, acuarela y patchwork. También habrá espacio para la diversión en grupo con tardes de Trivial, competiciones de FIFA o Mario Kart y experiencias culinarias como las catas temáticas o los talleres de cocina asiática y mexicana.

Junto a las actividades de las Escuelas y Clubs, Vida UMH incorpora actuaciones musicales y eventos abiertos a toda la sociedad. Entre ellos destaca el UMHFest, con la actuación de Noan, y los encuentros Eureka! Música y Ciencia, que contarán con divulgadores de referencia como Alba Moreno (@fisicamr), Javier Santaolalla (@jasantaolalla) y José Luis Crespo (@quantumfracture). Además, el cardiólogo José Abellán impartirá la charla Elige el Talento en el campus de Sant Joan d'Alacant, mientras que en el campus de Elche se grabará el pódcast De perdidos al río, con la sexóloga Marta Torres (@martatorressexologa) y el psicólogo Alejandro Villena (@alejandrovillenapsicologia).

La programación se completa con la presentación del MINE Fashion Institute, el nuevo instituto de moda de la UMH, que tendrá lugar en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante.