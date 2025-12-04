La Subida al Racó de la Morera reúne a 1.500 participantes y firma su edición más multitudinaria La prueba solidaria vuelve el 14 de diciembre con senderistas, marchadores y corredores en un recorrido natural con salida en la UMH

Presentación de la 14ª Subida al Racó de la Morera, que este año alcanza un récord histórico de 1.500 participantes.

Ismael Martínez Elche Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:03

La Subida al Racó de la Morera celebrará el próximo domingo 14 de diciembre su 14ª edición con un éxito de participación sin precedentes. La prueba, ya consolidada en el calendario deportivo ilicitano, ha alcanzado los 1.500 inscritos, lo que supone 300 participantes más que el pasado año, entre corredores, senderistas y marchadores nórdicos. Un incremento que confirma la popularidad y el atractivo de este evento que combina deporte, naturaleza y solidaridad.

Organizada por el Club Deportivo Kilómetro a Kilómetro en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, la prueba mantiene un marcado carácter solidario y este año dará visibilidad a la Asociación Valenciana de Displasias Óseas (AVADOS ALPE). Además, incorpora novedades como una medalla finisher y una mascota inspirada en el entorno natural del CAU.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado que esta prueba «representa el carácter ilicitano: sabemos llanear, pero sobre todo sabemos subir». Ha remarcado la singularidad del recorrido y ha recordado que el evento contará con tres modalidades: senderismo y marcha nórdica, que partirán a las 9:00 horas, y la carrera competitiva, que comenzará a las 10:00 horas, todas ellas con salida y meta en la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Desde la UMH, Raúl Reina, investigador del Centro de Investigación del Deporte, ha mostrado su satisfacción por participar «por quinta vez en una prueba tan idiosincrática para la ciudad», y ha celebrado la inclusión de modalidades no competitivas que permiten que más colectivos puedan disfrutar de la experiencia y del entorno natural.

El responsable de Comunicación del club organizador, Andrés García, ha expresado su orgullo por haber alcanzado los 1.500 inscritos tres semanas antes de la prueba. «Hemos doblado el número de senderistas, crecido en corredores, contamos con un 34% de participación femenina y recibimos a participantes de Albacete, Murcia, Alicante o Valencia», ha señalado. García también ha detallado algunas de las novedades de esta edición, entre ellas la medalla finisher de piedra con grabado gratuito, una animación reforzada con DJ, música en directo en la cima y batucadas a lo largo del recorrido.

La salida y la meta estarán situadas junto al parking de autobuses de la UMH, desde donde partirá un trazado exigente que combina rampas, senderos naturales y una bajada final rápida. Como es tradición, los participantes recibirán la bolsa del corredor, que incluirá camiseta técnica, toalla y un avituallamiento especial con fruta, bebida, bocadillo y turrón.