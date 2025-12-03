Elche celebra el II Campeonato de España de Rugby Inclusivo con seis equipos nacionales La ciudad reunirá el próximo 6 de diciembre a deportistas de Almería, Barcelona, Ávila, Valencia y A Coruña en una jornada dedicada a la inclusión

Elche acogerá este sábado, 6 de diciembre, el II Campeonato de España de Rugby Inclusivo, una cita nacional que reunirá a seis equipos procedentes de Almería, Barcelona, Ávila, Valencia, A Coruña y Elche. El torneo se celebrará en el Campo de Rugby J.A. Amorós Palao, donde los partidos se disputarán de forma continuada entre las 11:00 y las 15:30 horas.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha destacado la importancia del evento: «Vamos a acoger algo más que un torneo, es un mensaje para todo Elche de lo que significa el deporte inclusivo y el rugby. Es un deporte que cohesiona, que respeta y que permite a todos participar independientemente de sus características». Román ha animado a la ciudadanía a asistir y ha recordado que «Elche será en 2026 Capital Mediterránea del Deporte, y el deporte inclusivo tendrá un papel esencial».

El presidente de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, José Luis López, ha mostrado su satisfacción porque la ciudad sea sede del campeonato, especialmente en una fecha tan significativa. «Es un orgullo que Elche sea sede de este campeonato y que se presente en un día como hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ya que el rugby es unión, solidaridad y compañerismo, un deporte en el que cabemos todos», ha afirmado.

Desde la organización, Tomás Espinosa ha agradecido la confianza de las federaciones española y valenciana para celebrar esta segunda edición en la ciudad. Ha subrayado también la evolución del conjunto local: «Lo que estos chicos han sido capaces de hacer hace tres temporadas y lo que hacen hoy es increíble. Nuestro objetivo va más allá del juego: queremos aportar a la sociedad y apoyar a las familias».