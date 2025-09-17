El Ayuntamiento de Elche rechaza un trato de favor en la licencia de obras de la vivienda del alcalde Guilabert replica al PSOE y defiende que la autorización se concedió dentro de la legalidad | Anuncia una denuncia por la revelación de datos personales de Pablo Ruz

Ismael Martinez Elche Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:40

El Ayuntamiento de Elche ha replicado este martes la información difundida por el Partido Socialista sobre un supuesto trato de favor al alcalde, Pablo Ruz, en la concesión de licencia de obras para su vivienda. El portavoz adjunto del gobierno municipal, Claudio Guilabert, ha negado rotundamente cualquier trato de favor o irregularidad.

Guilabert ha añadido que la autorización «se resolvió en tiempo y forma dentro de la legalidad, al igual que otras». Ha recordado, además, que la normativa fija un plazo de dos meses para resolver este tipo de trámites y que en el caso del primer edil incluso se superó, sin que mediara un requerimiento de documentación adicional. «Cada licencia cuenta con unas características concretas», ha puntualizado.

En paralelo, Guilabert ha criticado al grupo municipal socialista por haber facilitado públicamente la dirección de la vivienda de Ruz, motivo por el cual anunció que se interpondrá una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. El edil añadió que el alcalde «se reserva el derecho a ejercer cualquier acción legal al respecto».

Los socialistas sostienen que la obtención de licencia por parte de Ruz rondó los dos meses, cuando la media para ese tipo de trámites se sitúa en ocho, según argumentan.