El Ayuntamiento de Elche retoma la normalidad administrativa y tecnológica tras el ciberataque que afectó los sistemas municipales. A.E.

Elche reanuda los plazos administrativos tras el ciberataque que paralizó los sistemas municipales

Todos los procedimientos y servicios electrónicos, incluida la sede electrónica y OMAC, vuelven a operar con normalidad desde este lunes 6 octubre

Ismael Martinez

Elche

Martes, 7 de octubre 2025, 17:24

El Ayuntamiento de Elche ha levantado la suspensión de los plazos administrativos que se encontraban paralizados desde el 25 de agosto debido al ciberataque sufrido en los sistemas municipales.

Desde este lunes 6 de octubre, se han reanudado todos los procedimientos tanto del Ayuntamiento como de Visitelche, que habían quedado en pausa por la incidencia informática. Durante las últimas semanas se trabajó intensamente para restablecer progresivamente los servicios electrónicos, incluida la sede electrónica y el gestor de expedientes, ahora plenamente operativos, detallan desde el equipo de gobierno.

Con la normalización, también se ha revocado la autorización provisional que permitía el uso de documentos en papel y firma manuscrita, aunque de manera excepcional algunos servicios podrán recurrir al papel si persisten limitaciones puntuales en sus sistemas.

Además, ya está activo el sistema de cita previa en las OMAC de Elche: centro, El Altet, Altabix, Altabix Universidad y Plaza de Crevillente, facilitando a los ciudadanos la gestión de trámites de forma rápida y cómoda. También se han reactivado los tickets presenciales y pantallas de gestión de turnos en la OMAC del centro, mientras se trabaja para su implantación en el resto de oficinas, añaden fuentes municipales.

