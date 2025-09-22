'Elche en piezas': un taller creativo para jóvenes en L'Escorxador por la Semana de la Arquitectura Niños y adolescentes de 8 a 16 años podrán representar la ciudad y su patrimonio con piezas gigantes, cartón y pintura en una actividad gratuita con 90 plazas

Niños y niñas podrán construir su propia versión de la ciudad en el taller 'Elche en piezas', dentro de la Semana de la Arquitectura.

Ismael Martínez Elche Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

El Centro Cultural Contemporáneo L'Escorxador acogerá el próximo lunes 29 de septiembre, de 17.30 a 20.00 horas, el taller 'Elche en piezas', una propuesta enmarcada en la Semana de la Arquitectura y dirigida a niños y adolescentes de entre 8 y 16 años.

La actividad forma parte de la segunda edición del proyecto Arquieduca en Elche, impulsado por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación, en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. El objetivo es acercar la arquitectura a los más jóvenes de una forma lúdica y participativa, mediante dinámicas de construcción con piezas de gran tamaño tipo lego, cartón y pintura.

La concejala de Educación, María Bonmatí, ha señalado que «esto va a ofrecer a los más pequeños la oportunidad de tener una visión de Elche de una manera diferente». Por su parte, la vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Maribel Requena, ha destacado que «con este tipo de proyectos buscamos resaltar la arquitectura consciente y el poder que tiene de transformar el corazón de las ciudades».

La inscripción, gratuita y con un límite de 90 plazas, ya está disponible en la web www.ctaa.net/eventos/arquieduca-construlab-elche. Además, los participantes se dividirán por grupos de edad para facilitar la dinámica de trabajo.

La edil Bonmatí ha invitado a las familias a inscribir a los más pequeños en este taller, «que es una manera de acercar a los más jóvenes a la arquitectura y al patrimonio ilicitano».