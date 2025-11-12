Elche lanza la web 'a2pasos' para impulsar y visibilizar el comercio local del municipio La plataforma creada por alumnado del IES Severo Ochoa permite localizar negocios cercanos mediante un mapa interactivo

Alumnado del IES Severo Ochoa y la edil Caridad Martínez presentan la web 'a2pasos' para apoyar al comercio local.

Ismael Martinez Elche Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:08

El Ayuntamiento de Elche ha presentado la nueva web a2pasos, una plataforma creada para fomentar el comercio local y facilitar a la ciudadanía el acceso a los negocios del municipio. La herramienta ha sido desarrollada por el alumnado de Formación Profesional de Comercio y Marketing e Informática del IES Severo Ochoa, en colaboración con la Concejalía de Comercio.

La edil del área, Caridad Martínez, ha señalado que «la web está realizada por alumnos de Formación Profesional porque nos parece fundamental desarrollar nuevas iniciativas y que los jóvenes puedan aportar a la ciudad».

La aplicación funciona a través de un mapa interactivo que muestra la ubicación de los comercios adscritos, junto a una breve descripción y datos de contacto, permitiendo que los usuarios localicen fácilmente los establecimientos y puedan acudir a ellos de forma directa.

Actualmente, la plataforma ya cuenta con casi un centenar de comercios registrados e incluye un enlace para que nuevos negocios puedan sumarse al proyecto mediante un sencillo formulario de inscripción.

La directora del IES Severo Ochoa, Mercedes Valero, ha destacado que «este tipo de proyectos demuestran que la Formación Profesional se enriquece cada vez más cuando se combina el aprendizaje con un servicio público para toda la sociedad».

Con esta iniciativa, Elche da un paso más en la digitalización del pequeño comercio y en la implicación del alumnado en proyectos reales con impacto local.