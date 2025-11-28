Elche inaugura el Museo del Agua en el Molí del Real, un nuevo espacio para divulgar el patrimonio hidráulico del municipio La instalación arranca con visitas escolares y abrirá al público general a partir del 20 de diciembre

Una de las salas del Museo del Agua, un espacio diseñado para acercar a la ciudadanía el patrimonio hidráulico de Elche.

Ismael Martínez Elche Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Elche inauguró este jueves 27 de noviembre el Museo del Agua, Memoria del Agua, un espacio divulgativo situado en el histórico Molí del Real, en pleno Parque Municipal. La apertura oficial reunió al alcalde, Pablo Ruz, a representantes del gobierno municipal, a responsables de Aigües d'Elx y a un grupo de escolares del CEIP Baix Vinalopó, que han sido los primeros en recorrer sus instalaciones.

Durante el acto, el alcalde subrayó el valor simbólico y educativo del nuevo museo, afirmando: «Hoy es un día muy importante porque abrimos las puertas de este museo tan necesario que cuenta cómo Elche ha hecho de la necesidad una virtud, ya que la carencia de agua se convirtió en motor de nuestra identidad reconocida por la Unesco».

El museo ha iniciado su funcionamiento con visitas escolares mediante inscripción previa, que se gestionarán a través de la web molidelreal.es. El acceso al público general comenzará el 20 de diciembre, fecha en la que también se anunciarán sus horarios definitivos. Ruz ha añadido que la intención es que este sea «un espacio vivo que sirva para explicar a los ilicitanos y a quienes vengan de fuera cómo el agua, un elemento del que carecemos, se ha convertido en un elemento estructural de nuestra cultura y nuestra identidad».

Vistas del interior del Museo del Agua, un recorrido inmersivo que muestra la evolución del patrimonio hídrico ilicitano. A.E.

La gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, destacó la importancia de esta iniciativa: «Participar en este proyecto es un orgullo y un honor, porque permite divulgar la importancia que ha tenido el agua para Elche a lo largo de los siglos e invita a conocer también el Palmeral, las acequias y todo el patrimonio hidráulico que debemos preservar».

En la misma línea, el jefe del Servicio Técnico de Patrimonio Cultural, Gregorio Alemany, explicó que el museo tiene una clara orientación pedagógica, afirmando: «La información está concentrada, pero es muy accesible para comprender la relevancia del agua desde la sostenibilidad y la gestión responsable». Además, anunció que este espacio será el punto de partida de la futura ruta del agua que recorrerá el municipio de norte a sur.

El nuevo Museo del Agua combina contenidos audiovisuales, recursos interactivos y una experiencia final participativa que permite al visitante llevarse un recuerdo del histórico Molí del Real.

En el acto también se dieron a conocer los ganadores del concurso de ideas 'Elche, Memoria del Agua', una iniciativa impulsada para fomentar la creatividad en torno al patrimonio hídrico. En la categoría de fotografía fueron premiados Antonio Ortega, Inma Sánchez y Alfonso Pujol, mientras que en el Reto Creativo (Hackatón) los reconocidos han sido Elena Titiro, Raúl Agulló, Ana Belén López, Sandra Pastor y Ricardo Calderón.