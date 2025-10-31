Elche firma el 'Pacto por los Autónomos' promovido por Jovempa y AESEC El acuerdo, respaldado por una treintena de entidades, busca fortalecer el emprendimiento local y mejorar las condiciones del trabajo autónomo

Ismael Martinez Elche Viernes, 31 de octubre 2025, 11:37

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche acogió este jueves 30 de octubre la firma del 'Pacto de Elche por los Autónomos', una iniciativa impulsada por Jovempa Elche y Comarca y la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (AESEC), con la adhesión de una treintena de entidades locales.

En el acto han participado el alcalde Pablo Ruz, los portavoces Juan de Dios Navarro (PP) y Aurora Rodil (Vox), así como el edil de Promoción Económica, Samuel Ruíz. El acuerdo tiene como finalidad respaldar y fortalecer el tejido emprendedor y avanzar en medidas concretas de apoyo a los trabajadores por cuenta propia, destacan los promotores.

Representantes institucionales y empresariales durante la firma del 'Pacto de Elche por los Autónomos' en el Salón de Plenos. Jovempa

El pacto sitúa en la agenda municipal acciones orientadas a aliviar cargas y mejorar el entorno de negocio de los más de 16.000 autónomos ilicitanos. Entre las medidas que plantea destacan la solicitud al Gobierno de congelar las cuotas a la Seguridad Social en 2026, establecer exenciones de IVA para quienes tengan ingresos bajos y aplicar bonificaciones del 100 % en las cuotas por debajo del SMI.

Además, recoge compromisos locales de simplificación administrativa, compra pública accesible para pymes y apoyo a la innovación y digitalización del tejido empresarial.

El presidente de Jovempa Elche y Comarca, Gareth Rhys-Jones López, ha subrayado la importancia del acuerdo para la ciudad: «Hoy ganan los autónomos de Elche. Este pacto es un punto de partida para coordinar medidas reales (desde el alivio de cargas hasta la simplificación de trámites) que den oxígeno a quienes sostienen el empleo y la actividad cada día. Nuestra voluntad es clara: trabajar con todas las fuerzas políticas y agentes socioeconómicos para que las soluciones lleguen cuanto antes».