Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupo Soledad presenta 'Soledad Sostenible', su nuevo plan estratégico para impulsar la innovación y el crecimiento sostenible. G.S.

Grupo Soledad presenta 'Soledad Sostenible', su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas

La hoja de ruta impulsa la distribución, la venta directa y el crecimiento industrial con criterios de sostenibilidad

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

Grupo Soledad, compañía familiar y multisectorial, ha presentado su nuevo plan estratégico 'Soledad Sostenible', un proyecto que define la nueva estructura de gobierno tras el relevo generacional y establece los ejes para el desarrollo futuro del grupo.

El plan, según destaca la compañía, se centra en personas, procesos, cliente y finanzas, y ha sido elaborado con la participación de más de 150 profesionales de diferentes áreas. Durante las últimas dos semanas, la empresa ha recorrido centros de trabajo para compartir la estrategia con toda la organización.

Desde la dirección del grupo han señalado que «'Soledad Sostenible' es una hoja de ruta realista, medible y compartida para impulsar el crecimiento del grupo». Además, han destacado que el plan refuerza un compromiso claro: «innovar, generar productos de valor añadido y fomentar el desarrollo del talento interno».

G.S.
Imagen principal - Grupo Soledad presenta &#039;Soledad Sostenible&#039;, su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas
Imagen secundaria 1 - Grupo Soledad presenta &#039;Soledad Sostenible&#039;, su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas
Imagen secundaria 2 - Grupo Soledad presenta &#039;Soledad Sostenible&#039;, su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas

La estrategia contempla una apuesta decidida por aumentar la cuota de distribución en la Península Ibérica, Marruecos y Europa; ampliar los puntos de venta directa en la Península; y desarrollar nuevos productos desde la División Industrial. El proyecto nace con el propósito de innovar y diversificar, situando a la compañía como referente en economía circular y generando valor para su ecosistema empresarial.

Principales ejes estratégicos

Uno de los pilares centrales del plan es el enfoque en las personas, con la creación de comités y mesas de trabajo interdepartamentales para optimizar procesos, agilizar la operativa diaria y mejorar la toma de decisiones.

El segundo eje es la innovación y la economía circular, orientada al desarrollo de soluciones que reduzcan el consumo de materias primas en todas las áreas del grupo. Esto permitirá potenciar el reciclaje, la reutilización y el ecodiseño a lo largo del ciclo de vida de los productos y servicios.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Finalmente, el plan apuesta por un crecimiento sostenible, consolidando el liderazgo sectorial a través de criterios ESG, alineando la rentabilidad con el impacto social y la eficiencia ambiental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  3. 3 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  4. 4 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  5. 5 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  6. 6 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  7. 7 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  8. 8 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  9. 9 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios
  10. 10 Alicante limita las viviendas turísticas según los barrios y salva los hoteles de más categoría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Grupo Soledad presenta 'Soledad Sostenible', su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas

Grupo Soledad presenta &#039;Soledad Sostenible&#039;, su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas