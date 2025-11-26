Grupo Soledad presenta 'Soledad Sostenible', su nuevo plan estratégico centrado en innovación y personas La hoja de ruta impulsa la distribución, la venta directa y el crecimiento industrial con criterios de sostenibilidad

Grupo Soledad, compañía familiar y multisectorial, ha presentado su nuevo plan estratégico 'Soledad Sostenible', un proyecto que define la nueva estructura de gobierno tras el relevo generacional y establece los ejes para el desarrollo futuro del grupo.

El plan, según destaca la compañía, se centra en personas, procesos, cliente y finanzas, y ha sido elaborado con la participación de más de 150 profesionales de diferentes áreas. Durante las últimas dos semanas, la empresa ha recorrido centros de trabajo para compartir la estrategia con toda la organización.

Desde la dirección del grupo han señalado que «'Soledad Sostenible' es una hoja de ruta realista, medible y compartida para impulsar el crecimiento del grupo». Además, han destacado que el plan refuerza un compromiso claro: «innovar, generar productos de valor añadido y fomentar el desarrollo del talento interno».

La estrategia contempla una apuesta decidida por aumentar la cuota de distribución en la Península Ibérica, Marruecos y Europa; ampliar los puntos de venta directa en la Península; y desarrollar nuevos productos desde la División Industrial. El proyecto nace con el propósito de innovar y diversificar, situando a la compañía como referente en economía circular y generando valor para su ecosistema empresarial.

Principales ejes estratégicos

Uno de los pilares centrales del plan es el enfoque en las personas, con la creación de comités y mesas de trabajo interdepartamentales para optimizar procesos, agilizar la operativa diaria y mejorar la toma de decisiones.

El segundo eje es la innovación y la economía circular, orientada al desarrollo de soluciones que reduzcan el consumo de materias primas en todas las áreas del grupo. Esto permitirá potenciar el reciclaje, la reutilización y el ecodiseño a lo largo del ciclo de vida de los productos y servicios.

Finalmente, el plan apuesta por un crecimiento sostenible, consolidando el liderazgo sectorial a través de criterios ESG, alineando la rentabilidad con el impacto social y la eficiencia ambiental.

