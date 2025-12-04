Cuatro chefs de toda España competirán en Elche por el mejor plato con granada mollar La final del concurso culinario se celebrará el 10 de diciembre en La Finca ante un jurado de prestigio

El jurado compuesto por Susi Díaz, Paco Torreblanca y Kiko Moya valorará técnica, sabor y creatividad de los platos finalistas.

Ismael Martínez Elche Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:57

La XV edición del Concurso de Cocina Creativa con Granadas de Elche ya tiene finalistas. Los cuatro chefs seleccionados competirán el próximo 10 de diciembre en el restaurante La Finca, dirigido por la reconocida chef ilicitana Susi Díaz (1 estrella Michelin y 2 soles Repsol), donde se celebrará la gran final del certamen gastronómico.

Los finalistas proceden de distintos puntos del país. Antonio José González Navalón, del restaurante +IDEAS (Higueruela, Albacete), participará con su propuesta «Pato a l'Granada: Alma de Elche». José Manuel Molina Cortés, de La Brasería de Carmen (Torre de Benagalbón, Málaga), competirá con el plato «Ganbatte». Por su parte, Osvaldo Andree Sejas Velasco, de La Era de los Nogales (Sabiñánigo, Huesca), presentará «Rubíes Mollar de Elche sobre vieira y pepino»; y el chef Pedro Giménez Jaria, del restaurante Finca Mas Solers (Sant Pere de Ribes, Barcelona), defenderá su creación «Todo de la granada mollar y la gamba roja».

45 minutos para sorprender al jurado

Durante la final, cada chef y su ayudante dispondrán de 45 minutos para elaborar su receta. El jurado evaluará la técnica, la presentación, el sabor y el protagonismo de la granada mollar de Elche, producto emblemático de la comarca.

El jurado estará presidido por Susi Díaz, gran embajadora de la granada mollar. Estará acompañada por el maestro pastelero Paco Torreblanca, reconocido internacionalmente y galardonado como Mejor Pastelero del Mundo 2022, y por el chef Kiko Moya, del restaurante L'Escaleta (2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol), una de las figuras más destacadas de la gastronomía española.

2.500 euros en premios

El certamen repartirá 2.500 euros en premios, patrocinados por Cajamar y Tescoma, y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, VisitElche, la Diputación de Alicante, Costa Blanca, L'Exquisit Mediterrani, Alicante Gastronómica, así como los apoyos de Susi Díaz, Eurotoques y el blog Carolus Cocina.

El ganador recibirá 1.500 euros, mientras que el segundo, tercero y cuarto clasificado obtendrán premios de 600, 300 y 100 euros, respectivamente.

Impulso a la creatividad y al producto local

Para el presidente de la Denominación de Origen Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, el concurso «es una oportunidad para seguir impulsando el uso de la granada mollar de Elche en la alta cocina y poner en valor su potencial como producto emblemático de nuestra tierra». Oliva ha destacado que «tras quince ediciones, el certamen se ha consolidado como un escaparate para descubrir nuevas propuestas culinarias y formas innovadoras de trabajar una fruta única».