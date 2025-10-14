Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Corte simbólico de la campaña de la DOP granada mollar de Elche. DOP Granada Mollar

La granada mollar de Elche arranca una campaña marcada por las últimas lluvias y espera llegar a las 40.000 toneladas

La DOP explica que el fruto se ha sobrepuesto a la plaga de trips, pero que los chubascos más recientes han retrasado la recolección y temen que algunas se abran por exceso de agua

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 10:46

La Denominación de Origen Protegida (DOP) de la granada mollar de Elche ha arancado su campaña 2025/26 con el clásico corte simbólico, esta vez llevado a cabo en la finca Innovation Labo, en la pedanía de Santa Ana. El acto ha contado con la presencia del director ejecutivo de la Euipo, João Negrão, quien ha sido el encargado de realizar dicho corte.

Se da inicio así a una campaña que estará marcada por las últimas lluvias de octubre, que podrán afectar a las previsiones iniciales. Desde la DOP auguran unas 40.000 tonelada con un 20% menos de producción en fresco por manchas en la piel debido al sol del verano. Una cifra que podrá bajar debido a los fuertes chubascos.

DOP Granada Mollar

El presidente de la DOP, Francisco Oliva, ha explicado que las lluvias más recientes «no han llegado en el mejor momento, ya que este episodio retrasa la recolección que ya estaba en marcha, pudiendo envejecer la piel de la granada y algunas frutas podrían abrirse por exceso de agua». Oliva insiste en que «todavía es pronto para saber cómo pueden afectar las lluvias de estos días pero ojalá que sean pocos los daños y que tengamos una buena campaña tal y como se preveía».

Y es que las previsiones iniciales de la campaña son buenas y «hay ilusión, prudencia y esperanza», ha apuntado el presidente, quien asegura que «estábamos contentos porque se ha combatido con eficacia la plaga de trips que nos causó tantos problemas el año pasado pero la climatología nos ha puesto a prueba una vez más». A ello hay que sumarle que las lluvias de septiembre «nos permitieron tener una granada de más calibre y de buena calidad», aunque ahora la DOP está pendiente de cuantificar los daños de las últimas.

DOP Granada Mollar

Durante el acto, el director de la Euipo ha resaltado el papel de la DOP, que «identifica un producto como auténtico, moldeado por su origen, su gente y su historia». Negrão ha resaltado el papel de la Euipo en la protección de estas marcas y se ha mostado «honrado» de apadrinar la campaña de la granada mollar en Elche «en su compromiso con la excelencia y autenticidad».

Innovación en el campo

El acto también ha servido para conocer el trabajo que desarrolla Innovation Labo, una empresa spin-off de la Universidad Miguel Hernández (UMH), de Elche vinculada al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDIBE). La firma trabaja en el desarrollo y producción de ingredientes alimentarios y cosméticos de alto valor añadido a través del cultivo ecológico y la gestión inteligente de especies microbianas autóctonas.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol, ha señalado que de las 16 hectáreas de cultivo de la finca donde se ha inaugurado la campaña, seis se destinan a la granada. De ellas, la mollar de Elche tiene especial protagonismo debido a sus excelentes propiedades para la salud, su carácter de cultivo local, ecológico y la posibilidad de avanzar en un modelo de economía circular con productos de proximidad.

En este sentido, Micol ha precisado que en la actualidad, la empresa está desarrollando un extracto de granada obtenido mediante técnicas exclusivas de fermentación, extracción y encapsulación.

La granada mollar de Elche es la base principal de estos proyectos donde se aprovecha de forma integral el fruto: zumo, piel, semillas y pulpa; para obtener complementos alimenticios (productos nutracéticos) y cosméticos derivados de la granada que están dirigidos al mercado europeo y Japón.

