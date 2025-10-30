Elche adjudica provisionalmente las obras del nuevo centro sociocultural de Jayton Los trabajos, cuya inversión asciende a cerca de 14 millones de euros, comenzarán a principios de 2026

Pau Sellés Elche Jueves, 30 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Avances en Elche para el proyecto de centro sociocultural de Jayton. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la adjudicación provisional de las obras de la futura infraestructura, una de las más importantes incluidas en la transformación del barrio de Carrús.

La ejecución de las obras ha sido adjudicada provisionalmente por 13,9 millones de euros a la empresa UTE Alcudia Servicios y Obras e Involucra. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se prevé que las obras puedan comenzar a principios de 2026 y finalizar en verano de 2027.

Así lo ha anunciado el alcalde, Pablo Ruz, que además ha indicado que «Jayton será una de las principales claves para la transformación completa del barrio que se une a actuaciones como las de las calles José García Ferrández y Ausiàs March o de la comisaría del Primero de Mayo. Porque queremos que la mayor inversión pública que hemos realizado en este mandato tenga como destino Carrús, porque es la mejor manera de demostrar nuestro compromiso con sus vecinos».

Ampliar Así lucirá el futuro centro sociocultural. TA

El proyecto del centro sociocultural dotará al barrio de unas instalaciones modernas de 4.400 metros cuadrados construidos sobre el antiguo solar de Jayton. Contará con un auditorio para 500 personas, un cine con 130 butacas, una sala polivalente de 155 metros cuadrados y cerca de 1.000 metros destinados a oficinas municipales. Además, contempla un gran escenario con una superficie de 300 metros, una cafetería en dos plantas y dos sótanos con aparcamiento para 170 plazas con vigilancia.

El edificio se dividirá en dos volúmenes separados, uno destinado al auditorio de forma rectangular al norte de la parcela, y otro bloque lineal de tres plantas que se dedicará a dependencias administrativas con una sala multiusos. Contará con una gran plaza abierta a la avenida de Novelda que comunicará con la zona verde mediante la calle de separación entre dos bloques y la construcción supone la urbanización del entorno del barrio frente a esta avenida.

Financiación «garantizada»

Por su parte, el concejal de Contratación, Claudio Guilabert, ha explicado que la financiación del proyecto «está totalmente garantizada a pesar del rechazo del gobierno de España a los fondos europeos solicitados por el Ayuntamiento de Elche».

En este sentido, Guilabert ha detallado que la inversión se ha asegurado mediante «el cambio de financiación del Plan Planifica de la Diputación de Alicante de 1,3 millones de euros que estaban destinados inicialmente a las reformas de parques infantiles, que pasa al pliego de externalización de Parques y Jardines, o al proyecto de la calle Curtidores que se llevará a cabo en el año 2027, ambos también garantizados».