El CEU Cardenal Herrera inaugura su nueva sede universitaria en Elche con más de 500 alumnos La apertura coincide con el 30 aniversario del CEU en la ciudad y con la instalación de un busto en homenaje a su fundador

El alcalde Pablo Ruz, junto a representantes del CEU, durante la inauguración de la nueva sede universitaria en el edificio del Capitolio.

Ismael Martínez Elche Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:05 Comenta Compartir

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha inaugurado este 4 de diciembre su nueva sede universitaria en el edificio del antiguo cine Capitolio, situado en la calle Trinquet, un espacio completamente renovado que acoge ya a más de 500 estudiantes de los grados de Odontología y Psicología. Con esta apertura, el CEU suma su tercera sede en Elche, junto con las instalaciones de Carmelitas y Reyes Católicos, consolidando su presencia académica en la ciudad.

Antes del acto oficial, el alcalde Pablo Ruz y representantes de la institución académica han descubierto un busto en homenaje al fundador, Ángel Herrera, ubicado en la replaceta de les Barques. La instalación de esta pieza conmemorativa se enmarca en el 30 aniversario de la llegada del CEU a Elche, un hito que refuerza el vínculo entre la universidad y la ciudad.

Durante su intervención, Ruz ha destacado el valor simbólico de la inauguración y la contribución de la institución al desarrollo local. «Es un honor inaugurar estas nuevas dependencias en un edificio histórico y en un entorno único. El CEU ha servido al bien común durante décadas y su arraigo en Elche es motivo de agradecimiento y orgullo. Y son tres sedes universitarias en nuestro casco urbano y esperamos que vengan muchas más», ha señalado el alcalde.

Ampliar Acto de presentación de la nueva sede del CEU junto al busto del Cardenal Herrera. A.E.

El rector del CEU, Higinio Marín, ha subrayado la relevancia de esta ampliación para la universidad y para Elche. «Hoy es un día de celebración para la universidad y también para la ciudadanía, porque Elche es la única ciudad no capital de provincia con un campus tan extenso, miles de estudiantes y una formación universitaria de excelencia», ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha agradecido la acogida mantenida durante más de tres décadas: «Llevamos 32 años creciendo de la mano de Elche. Esta tercera sede es una profunda alegría. Aspiramos a seguir contribuyendo a la sociedad ilicitana con una oferta educativa basada en los valores del humanismo cristiano».

La nueva sede universitaria cuenta con más de 4.200 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, que incluyen aulas con capacidad para más de 60 estudiantes, 20 boxes clínicos equipados con tecnología avanzada para atención de pacientes, una clínica odontológica, cafetería, terraza y dos patios interiores que aportan luz natural al edificio. En conjunto, más de 2.100 estudiantes cursan sus estudios en las tres sedes del CEU en Elche.