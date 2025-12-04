El Belén Municipal de la Glorieta abre el 6 de diciembre con más de 600 figuras La obra, de quince metros, incorpora escenas nuevas y podrá visitarse hasta el 18 de enero en pleno centro de Elche

La edil Inma Mora y el presidente de la Asociación de Belenistas, Francisco Guilabert, durante la visita al Belén Municipal instalado en la Glorieta.

Ismael Martínez Elche Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

La edil de Festejos, Inma Mora, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Francisco Guilabert, han visitado este jueves el Belén Municipal instalado en la Glorieta, que abrirá sus puertas al público el próximo sábado, 6 de diciembre, a las 19:30 horas, y permanecerá expuesto hasta el 18 de enero. Se trata de una de las tradiciones navideñas más esperadas por la ciudadanía, que el año pasado reunió a 130.000 visitantes.

Mora ha destacado el valor artístico y emocional del montaje: «Este rincón va a cobrar un sentido muy especial para los ilicitanos a partir de este sábado, gracias al trabajo intenso y con todo el corazón que ha realizado la Asociación de Belenistas durante todo el año para hacer realidad esta maravilla».

El Belén Municipal cuenta con 15 metros de largo y 5 de fondo, y está formado por alrededor de 630 figuras distribuidas en distintas escenas tradicionales. El recorrido permite contemplar Jerusalén, Belén y episodios como la Anunciación, el Nacimiento o la Huida a Egipto. Las figuras principales alcanzan los 30 centímetros, acompañadas de otras de 24 y 11 centímetros que generan profundidad en la composición. Además, se han incorporado códigos QR que explican cada fase del montaje para que los visitantes no pierdan detalle. «En cada rincón hay momentos muy emotivos», ha señalado Mora.

Francisco Guilabert ha subrayado que el belén «es para verlo en varias veces» debido al gran número de detalles y a las nuevas escenas incorporadas este año, entre las que figuran el descanso en la huida, los primeros pasos de Jesús o una boda hebrea. «Todo el proceso lo hemos disfrutado mucho y ahora es momento de que lo disfruten los ilicitanos y visitantes, porque pocos belenes hay de este tamaño en la provincia», ha afirmado.

Una de las actividades paralelas más esperadas será el concurso de búsqueda de figuras, que este año añade una pieza dedicada a San Crispín, patrón de los zapateros. Se suma así a otras figuras emblemáticas como la Dama de Elche, el guardacostas Francesc Cantó o el peregrino del Camino de Santiago. Para participar, los visitantes deberán localizar las figuras y comunicar su posición a través de mensaje privado en el Facebook de la Asociación de Belenistas. El sorteo del belén ganador se celebrará el 29 de diciembre en el Centro de Congresos, coincidiendo con la entrega de trofeos del concurso de belenes.

Asimismo, Guilabert ha recordado que el día 6 de diciembre, tras la inauguración del belén, se celebrará en el Gran Teatro el pregón de Navidad, que este año ofrecerá el periodista Pepe Morago.

Por su parte, Mora ha agradecido el trabajo incansable de la Asociación de Belenistas, que además de este montaje ha realizado los belenes instalados en el Ayuntamiento, en las Clarisas y ha donado otro a la Fundación ONCE.