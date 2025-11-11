¿Habrá partido amistoso entre la Argentina de Messi y el Elche CF? Esto es lo que se sabe Radio Marca asegura que la albiceleste disputará un encuentro frente al equipo ilicitano en Alicante, impulsado por el propio Christian Bragarnik | La AFA lo desmiente

Ismael Martinez Elche Martes, 11 de noviembre 2025, 11:46 | Actualizado 12:04h. Comenta Compartir

La posibilidad de que la selección de Argentina dispute un partido amistoso ante el Elche CF ha despertado la curiosidad de los aficionados franjiverdes. Según ha avanzado el periodista Nahuel Miranda en el programa La Pizarra de Quintana de Radio Marca, el combinado albiceleste, que ya se encuentra concentrado en Alicante, tiene previsto jugar «una especie de partido amistoso contra el Elche». La AFA, sin embargo, lo niega categóricamente.

«Tienen primero una especie de partido amistoso contra el Elche aprovechando que la selección se encuentra de concentración en la provincia de Alicante. 'Randomísimo' todo, la verdad. Pero bueno, pero esto es cosa de Bragarnik», ha señalado Miranda durante la tertulia deportiva.

El comunicador también ha expuesto que el empresario argentino Christian Bragarnik, propietario del Elche CF, «tiene mucho interés en que el partido del Elche contra Argentina sea competitivo» y que busca «quedar bien diciendo: «Oye, este es mi club»».

Aunque el club ilicitano no se ha manifestado sobre el encuentro, las palabras del periodista han hecho que salten las alarmas en las redes sociales, ya que en los últimos días la selección argentina se ha instalado en la provincia para preparar sus próximos compromisos internacionales, lo que aumenta la verosimilitud de un posible amistoso.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino), sin embargo, ha rebajado todas las expectativas al indicar que todo se debe a un rumor sin fundamento.