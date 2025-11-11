Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Leo Messi durante uno de los entrenamientos. AFA

Cuándo y dónde ver a la Argentina de Messi durante su estancia en Alicante

El combinado nacional de Lionel Scaloni se ejercita en el complejo de La Finca antes de viajar a Angola para disputar su último amistoso del año

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

La Argentina de Lionel Messi ya se encuentra en la provincia de Alicante para preparar el próximo amistoso frente a Angola, que se disputará el viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda. El equipo campeón del mundo ha elegido el espacio deportivo de La Finca Resort, en Algorfa, como su centro de operaciones durante estos días de concentración.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni realizó este 10 de noviembre su primer entrenamiento en tierras alicantinas, en una jornada que combinó gimnasio, ejercicios con balón y trabajo táctico sobre el césped.

Un cronograma con una sola sesión abierta

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado el cronograma de actividades que la selección cumplirá en Alicante antes de viajar a África. Este martes 11 de noviembre está previsto un entrenamiento a las 16:30 horas, y será la única oportunidad para ver a Messi y sus compañeros en acción, ya que solamente la prensa podrá presenciar los últimos quince minutos de la sesión.

El resto de los entrenamientos, tanto los del miércoles 12 como los del jueves 13, serán a puerta cerrada, sin acceso para el público ni los medios. Tras el almuerzo del jueves, la delegación albiceleste emprenderá viaje hacia Luanda (Angola), donde Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa a su llegada al hotel.

Messi y Argentina, un lujo en suelo alicantino

La presencia de Messi y la campeona del mundo ha despertado una gran expectación en la provincia, aunque por el momento no se contemplan actos públicos ni firmas de autógrafos. Los entrenamientos se realizan en un entorno cerrado y tranquilo, ideal para mantener la concentración del grupo.

Aun así, la estancia de la Selección Argentina en Alicante convierte a la zona en un foco internacional durante esta semana. Muchos aficionados han intentado acercarse a los alrededores de La Finca Resort con la esperanza de ver, aunque sea de lejos, al astro rosarino y figuras destacadas como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, además de jóvenes talentos emergentes como Joaquín Panichelli.

