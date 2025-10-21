Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La UA cede a la presión de las Ampas y mantendrá la selectividad en Alcoi
Reunión entre la UA y las Ampas por la selectividad. UA

La Universidad de Alicante cede a la presión de las Ampas y mantendrá la selectividad en Alcoi

La institución continuará «explorando vías» que permitan «mejorar» las actuales condiciones de la PAU

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 16:41

Los estudiantes de las comarcas de L'Alcoià y El Comtat harán sus próximos exámenes de selectividad en casa. La Universidad de Alicante ha cedido a la presión de las Ampas y ha decidido, así, mantener las pruebas en los actuales tribunales externos al campus de San Vicente.

Esta decisión se ha anunciado tras una reunión entre el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UA, Raúl Ruiz Callado, y representantes de la plataforma 'Les PAU a casa', integrada por representantes de las Ampa de los institutos de estas comarcas.

Reunión entre la UA y las Ampas por la selectividad. UA

Durante el encuentro, las familias han mostrado sus inquietudes al vicerrector sobre la decisión de la Universidad de Alicante de centralizar todas las pruebas de selectividad en el campus de San Vicente. Tal fue el punto, que los alcaldes de los municipios afectados también mostraron su malestar por dicha medida.

La Universidad de Alicante argumentó que la centralización de las pruebas de acceso (PAU) obedece a criterios «estrictamente» académicos y de igualdad de oportunidades para alumnado que se examina en los dos tribunales ubicados en Alcoi.

No obstante, la reunión entre la UA y las Ampas ha desembocado en la decisión de mantener la selectividad en los dos tribunales que hasta ahora se celebraban en Alcoi, al menos durante este curso académico y siempre «tratando de hacerlo en las mejores condiciones posibles».

Así, tras analizar e intercambiar opiniones -los pros por parte de la UA y los contra por parte de las familias-, el vicerrector ha señalado que «la medida no se iba a implementar si no contaba con el respaldo de las familias, el estudiantado y los institutos».

En este sentido, ha explicado, no obstante, que, «en ningún caso se van a adoptar medidas que puedan perjudicar al alumnado» por lo que una vez escuchada la voluntad de las familias, «se mantendrán los exámenes en Alcoi para el curso 2025-2026», pero puntualiza que desde la UA «se seguirán explorando vías que permitan siempre mejorar las condiciones actuales».

