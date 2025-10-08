El alumnado del interior de Alicante exige examinarse de la PAU en Alcoi Las familias de l'Alcoià y el Comtat consiguen una reunión con la UA para tratar de revertir la supresión de su sede

La plataforma reivindicativa 'Les PAU a Casa', que agrupa a las asociaciones de madres y padres de los centros educativos de l'Alcoià y el Comtat, ha conseguido que la Universidad de Alicante acepte una reunión con motivo de la suspensión de la sede de Alcoi para realizar la selectividad. La entidad reclamó este martes reunirse con el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado, para trasladar los perjuicios que supone esta decisión unilateral, que afectará a más de 400 estudiantes, lo que representa aproximadamente un 10% del total del alumnado de 2º de Bachillerato de estas comarcas.

La petición ha sido atendida por la institución académica, que ha fijado el encuentro para el 21 de octubre a las 12 horas, según confirman desde Les Pau a Casa. La plataforma desea exponer a los responsables de la UA que la medida de suprimir la delegación alcoyana para el examen de la PAU supone «un perjuicio social, económico y académico» tanto para los estudiantes como para sus familias.

Consideran que sus hijos no deberían realizar las pruebas en condiciones de desigualdad respecto a otros alumnos, ya que «muchos municipios están mal comunicados, no existe un transporte regular y aumentaría el tiempo al descanso y al estudio, aumentando el estrés del alumnado».

Recuerdan que estas comarcas aglutinan pueblos pequeños con malas comunicaciones como Planes, Lorcha, Beniarrés o la Vall d'Alcalà. «Estos alumnos ya tardan entre veinte y treinta minutos más en sus desplazamientos, lo que supone una clara desventaja», añaden.

Además, advierten de que el futuro académico de sus hijos se decide en solo tres días, y que la nueva medida supondría «un grave perjuicio» al alumnado, que tendría que examinarse en el campus de la Universidad de Alicante, a una distancia de entre 65 y 80 kilómetros, cuando Alcoi había sido sede hasta ahora.

La plataforma recuerda que esta supresión ya se había intentado hace años, pero no se llegó a aplicar. En aquellos momentos, el alumnado siempre mostró una gran incertidumbre.

La plataforma está integrada por familias del alumnado de los centros Colegio La Salle, IES Andreu Sempere, IES Pare Vitòria e IES Cotes Baixes (Alcoi), IES Serra Mariola (Muro de Alcoy), y el IES Profesor Manuel Broseta (Banyeres de Mariola).

Además, otras universidades tienen problemas similares. Por ejemplo, la Miguel Hernández de Elche mantiene sus tribunales en Dénia, Benissa, Altea, La Nucía y Torrevieja; la UPV dispone de tribunales en Gandía, Alzira y Xàtiva; y la Universitat de València también tiene en Ontinyent. «No se entiende que se haya suprimido el campus de Alcoi, que aglutina a más de 400 estudiantes, se habla de despoblación, de sostenibilidad, de movilidad eficiente y ecológica, y esta decisión va en contra de esos objetivos ODS que tanto se predican por parte de los grandes organismos», argumentan.

La plataforma recuerda que la medida afecta especialmente a las familias con menos recursos o con alumnado con necesidades especiales. La recogida de firmas, que ya ha superado las 3.000, se desarrolla a través de Change.org y en redes sociales. Además, ha difundido un vídeo ilustrativo sobre la situación y prevé nuevas acciones en los próximos días.