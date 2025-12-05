La UMH estudiará las causas del deterioro cognitivo en personas con cirrosis hepática El proyecto, denominado EVENing, ha obtenido financiación de la Generalitat Valenciana

Pau Sellés Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

El Grupo de Inmunobiología Hepática e Intestinal de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) investigará cómo revertir los problemas de memoria y cognición asociados a muchos pacientes con cirrosis hepática, particularmente en el envejecimiento. El proyecto, denominado EVENing, ha obtenido financiación de la Generalitat Valenciana, a través del programa Prometeo, y explorará la relación entre la inflamación del hígado y el cerebro.

EVENing está codirigido por los investigadores de la UMH Rubén Francés y Esther Caparrós, del Departamento de Medicina Clínica, del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE UMH) y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) del Instituto de Salud Carlos III.

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica en la que la inflamación continuada del hígado acaba alterando también otros órganos. En las personas de edad avanzada, este proceso se asocia con frecuencia a complicaciones neurocognitivas: problemas de memoria, atención o velocidad de procesamiento que afectan a su autonomía y a su calidad de vida.

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica en la que la inflamación continuada del hígado acaba alterando también otros órganos

En este contexto, el proyecto EVENing parte de una idea clave: «Durante la cirrosis, algunas células del sistema inmune adaptativo, en particular las células T, se vuelven disfuncionales y se acumulan en el hígado dañado y también en el cerebro, lo que altera el equilibrio del llamado eje hígado-cerebro», explica la investigadora de la UMH Esther Caparrós. La experta apunta que, aunque las células T son esenciales para la defensa frente a infecciones, su disfunción contribuye a la inflamación crónica que caracteriza la cirrosis y desencadena una cascada de problemas en todo el organismo.

«Una de esas complicaciones es que la inflamación se extiende al cerebro y cada vez hay más datos que apuntan a que puede ser una de las causas de los problemas de memoria y de cognición que sufren muchos pacientes con cirrosis, especialmente las personas de edad avanzada; si la persona está enferma y es mayor, estos déficits pueden llegar a mermar mucho su calidad de vida y a hacerles dependientes», añade Caparrós.

Hipótesis central

«La hipótesis central del proyecto EVENing es que esta disfunción de las células T puede corregirse 'reprogramando' el diálogo que mantienen con el hígado y con el sistema nervioso», detalla la investigadora. Para ello, el equipo se centrará en dos grandes vías de comunicación.

«Las células T no sólo responden a señales inmunes, sino también a señales del sistema nervioso, como los neuropéptidos. Si logramos restaurar la forma en que las LSEC y las células T interactúan, y al mismo tiempo recuperar la capacidad de las células T para percibir correctamente estas señales nerviosas, podríamos corregir su respuesta disfuncional y restablecer el equilibrio en el eje hígado-cerebro de los pacientes con cirrosis de edad avanzada», resume la investigadora.

«Para demostrar que esta reprogramación es posible, primero necesitamos entender exactamente a dónde van las células T: las rastrearemos desde su origen en el hígado y durante su migración al cerebro y al intestino, y observaremos cómo va cambiando su actividad a medida que la cirrosis progresa y el organismo envejece», explica el investigador de la UMH Rubén Francés.

Los investigadores de la UMH contrastarán los resultados obtenidos en modelos animales con muestras humanas procedentes de biobancos. El equipo comparará biopsias de hígado de pacientes con cirrosis que presentan deterioro cognitivo con las de pacientes cirróticos sin este tipo de complicaciones, con el objetivo de identificar «firmas inmunes» que puedan servir como marcadores de riesgo y como futuras dianas terapéuticas.

Aunque esta investigación todavía queda lejos de una aplicación clínica, su objetivo es sentar las bases para intervenciones que permitan modular de forma dirigida las células T, restaurar la homeostasis del eje hígado-cerebro en personas mayores con cirrosis y reducir el impacto de las complicaciones neurocognitivas asociadas a esta enfermedad.

El proyecto EVENing (Immune reprogramming to balance the liver-brain axis T cell compartment during aging in cirrhosis) está financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana en el marco del programa Prometeo 2025 para grupos de investigación de excelencia (CIPROM/2024-19), con una dotación de 600.000 euros y una duración de cuatro años, hasta agosto de 2029.