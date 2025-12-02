Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Campus de la UMH en Elche. TA

La UMH organiza unas jornadas por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Tendrán lugar este miércoles a partir de las 9 h en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de Sant Joan d'Alacant

Pau Sellés

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:12

La Unidad de Apoyo a la Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha organizado las VI Jornadas Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una actividad que busca visibilizar la discapacidad y sensibilizar sobre ella, promover la empatía, la igualdad de oportunidades y fomentar la inclusión, especialmente en el ámbito universitario. Las jornadas tendrán lugar este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de Sant Joan d'Alacant.

El acto de inauguración estará presidido por la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, María Asunción Amorós Marco; la vicedecana del Grado en Terapia Ocupacional, Paula Peral Gómez; y la presidenta del Comité Organizador, Gina Adriana Saavedra Valqui. Durante el día, se abordarán temas como el deporte inclusivo con Lanzadora Deportiva y desde el testimonio de primera mano de María Gómez Sirvent; la igualdad de género y su intersección con la discapacidad por APSA; la accesibilidad educativa y dos mesas de testimonios en primera persona de miembros de la comunidad universitaria y asociaciones que tratan con estos colectivos.

Rugby Inclusivo

La jornada concluirá con la actividad Placando la exclusión, a cargo del Equipo de Rugby Inclusivo de Orihuela, la entrega de premios a los mejores trabajos e investigaciones en materia de discapacidad y el acto de clausura, encabezado por la vicedecana de Proyección del Grado en Terapia Ocupacional, Cristina Espinosa Sempere; la directora de la Unidad de Diversidad y Discapacidad de la UMH, Alicia Sánchez Pérez, y la vicepresidenta del Comité Organizador, Ana Lucía García.

El evento se ha organizado con la colaboración de las siguientes asociaciones: Fundación Adecco, APSA Alicante, APCA Alicante, ADACEA Alicante, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Elche, APDA Aspe, Lanzadera Deportiva, Lanzadera para el Empleo, la Associació Comtat-Alcoià Fent Camí, el Centro San Rafael de la Fundación Estima, Kotikoko y el Orihuela Club de Rugby. 

