La UMH organiza unas jornadas por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Tendrán lugar este miércoles a partir de las 9 h en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de Sant Joan d'Alacant

Martes, 2 de diciembre 2025

La Unidad de Apoyo a la Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha organizado las VI Jornadas Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una actividad que busca visibilizar la discapacidad y sensibilizar sobre ella, promover la empatía, la igualdad de oportunidades y fomentar la inclusión, especialmente en el ámbito universitario. Las jornadas tendrán lugar este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de Sant Joan d'Alacant.

El acto de inauguración estará presidido por la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, María Asunción Amorós Marco; la vicedecana del Grado en Terapia Ocupacional, Paula Peral Gómez; y la presidenta del Comité Organizador, Gina Adriana Saavedra Valqui. Durante el día, se abordarán temas como el deporte inclusivo con Lanzadora Deportiva y desde el testimonio de primera mano de María Gómez Sirvent; la igualdad de género y su intersección con la discapacidad por APSA; la accesibilidad educativa y dos mesas de testimonios en primera persona de miembros de la comunidad universitaria y asociaciones que tratan con estos colectivos.

Rugby Inclusivo

La jornada concluirá con la actividad Placando la exclusión, a cargo del Equipo de Rugby Inclusivo de Orihuela, la entrega de premios a los mejores trabajos e investigaciones en materia de discapacidad y el acto de clausura, encabezado por la vicedecana de Proyección del Grado en Terapia Ocupacional, Cristina Espinosa Sempere; la directora de la Unidad de Diversidad y Discapacidad de la UMH, Alicia Sánchez Pérez, y la vicepresidenta del Comité Organizador, Ana Lucía García.

El evento se ha organizado con la colaboración de las siguientes asociaciones: Fundación Adecco, APSA Alicante, APCA Alicante, ADACEA Alicante, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Elche, APDA Aspe, Lanzadera Deportiva, Lanzadera para el Empleo, la Associació Comtat-Alcoià Fent Camí, el Centro San Rafael de la Fundación Estima, Kotikoko y el Orihuela Club de Rugby.