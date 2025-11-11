Los sindicatos educativos anuncian calendario de protestas: 11 de diciembre primera jornada de huelga Reclaman una mejora de sus condiciones laborales y salariales, así como reducción de ratios y la disminución de la burocracia

Pau Sellés Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 13:49 | Actualizado 14:06h.

Los principales sindicatos del ámbito educativo —STEPV, CSIF, CCOO y UGT— han convocado una primera jornada de huelga en la Comunitat Valenciana para el próximo 11 de diciembre. Esta primera cita se enmarca dentro del calendario de movilizaciones acordado hasta el mes de mayo.

Las protestas comenzarán el 20 de noviembre, con concentraciones por la mañana en los centros educativos, sumadas a manifestaciones por la tarde en Alicante (Casa de las Brujas), Castellón (Casa dels Caragols) y Valencia (Plaza Manises), todas ellas a las 18 horas.

La huelga del 11 de diciembre coincidirá con el momento en que se prevé que ya haya sido nombrado un nuevo presidente o presidenta de la Generalitat. Con estas acciones, los sindicatos convocantes quieren forzar al nuevo gobierno autonómico a que atienda sus demandas y convoque las mesas de negociación para tratar cuestiones como las mejoras salariales del profesorado.

También reclaman revertir los recortes en las plantillas, especialmente en Formación Profesional y en la atención a la inclusión, que han provocado «despidos de personal interino y un deterioro de la atención al alumnado».

Reducción de ratios

Entre las reivindicaciones se incluye asimismo la recuperación de las condiciones laborales del profesorado experto y especialista, en huelga indefinida desde el 3 de noviembre; la reducción de ratios de alumnado para mejorar la atención educativa; la disminución de la burocracia y la sobrecarga de trabajo que afecta a la salud del profesorado y de los equipos directivos; y la mejora de las infraestructuras educativas, con la recuperación de los presupuestos recortados en este ámbito. Además, los sindicatos reclaman la sustitución de la actual Ley de Libertad Educativa por «otra que defienda el valenciano».

Advierten que, en caso de que el nuevo Consell no responda a las demandas sindicales, el calendario de movilizaciones continuará con nuevas jornadas de huelga en enero, febrero y marzo, dos en el mes de abril y varias más en mayo, con la posibilidad de que estas últimas se conviertan en indefinidas.