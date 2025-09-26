Un libro para que el aprendizaje trascienda las aulas La publicación ha sido editada por el CEU y espera formar a futuros maestros que transformen el entorno

Inés Rosique Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

Convertir el aprendizaje en una experiencia que trascienda las aulas y genere un efecto positivo en la sociedad es la idea que inspira el libro 'Aprendizaje-Servicio: Una metodología en apoyo de la atención a la diversidad', publicado por la Editorial Síntesis. La obra ha sido coordinada por Nuria Andreu Ato, profesora del Grado en Magisterio de Educación Primaria en el campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y recoge la visión conjunta de docentes de los tres campus de la institución (Valencia, Castellón y Elche).

Este volumen parte de una premisa clara: el Aprendizaje-Servicio (ApS) constituye una herramienta eficaz no solo para la formación de los futuros maestros, sino también para transformar el entorno en el que estos desarrollan su labor. «El Aprendizaje-Servicio permite que los estudiantes aprendan contenidos académicos a la vez que los ponen al servicio de colectivos con necesidades específicas. De este modo, adquieren competencias profesionales y, al mismo tiempo, contribuyen a una sociedad más inclusiva», explica la coordinadora, Nuria Andreu Ato.

La metodología se presenta como una forma de unir teoría y práctica a través de proyectos en los que los estudiantes aplican lo aprendido en el aula en beneficio de colectivos concretos. El libro ofrece un recorrido completo que va desde los fundamentos teóricos hasta la descripción de herramientas útiles para iniciar y gestionar iniciativas de este tipo.

En sus capítulos se analiza cómo identificar necesidades sociales y transformarlas en propuestas pedagógicas, se explican los principios que vinculan el ApS con la inclusión educativa y se describen experiencias llevadas a cabo con grupos vulnerables en colegios y comunidades. Además, se incluye un apartado dedicado a la evaluación, que permite valorar tanto los logros académicos como el impacto social que generan las iniciativas.

Ampliar Autoridades y autores presentan el libro en la sede del Elche. CEU

El interés de la publicación «radica en que ofrece recursos aplicables a la práctica docente, no se queda en la teoría. Cualquier profesor puede inspirarse en estas páginas para llevar a cabo un proyecto de inclusión en su contexto educativo», señala Andreu.

La coordinadora añade que el trabajo refleja años de colaboración con estudiantes y comunidades locales y que su intención es poner de manifiesto que «la inclusión no se consigue solo con discursos, sino con proyectos concretos que generan un impacto real».

El libro está pensado tanto para quienes se están formando en titulaciones relacionadas con la educación como para docentes en ejercicio y asociaciones interesadas en emprender iniciativas de ApS. Su carácter práctico lo convierte en un recurso accesible para todos aquellos profesionales que desean integrar la inclusión en su día a día.

A lo largo de la obra se recopilan ejemplos de proyectos que ya se han puesto en marcha junto a colegios, entidades sociales, asociaciones de personas con discapacidad y centros comunitarios. Estas experiencias muestran de manera tangible cómo el Aprendizaje-Servicio beneficia a la vez a los estudiantes que lo desarrollan y a las personas que participan como destinatarias.

«El aprendizaje-servicio sitúa al estudiante en una posición activa y le permite comprender que su conocimiento puede ser útil para los demás. Eso refuerza su formación y, al mismo tiempo, crea lazos con la comunidad», afirma Andreu.

En este sentido, la publicación es también una invitación a que la comunidad educativa y social colabore en proyectos conjuntos. Tal y como recuerda la profesora, «la universidad tiene la misión de formar profesionales competentes, pero también ciudadanos comprometidos. El aprendizaje-servicio responde a esa doble misión».