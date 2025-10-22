Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Alumnos realizando una de las pruebas de la Selectividad en las instalaciones de la UA. Miriam Gil Albert

La Selectividad 2025/26 en Alicante se celebrará del 2 al 4 de junio

Se mantendrán los horarios para las pruebas del curso anterior: las obligatorias y troncales se realizarán de mañana, y las optativas por la tarde

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:49

Ya hay fecha para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para el presente curso 2025/26. La también llamada Selectividad en la Comunitat Valenciana se desarrollará los días 2, 3 y 4 de junio del próximo año. Eso por lo que se refiere a la convocatoria ordinaria, mientras que la extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

El calendario lo ha fijado la Comisión Gestora de la PAU, junto con el horario y estructura de la prueba. Asimismo, se ha aprobado mantener los mismos horarios de examen del curso anterior, de modo que las materias obligatorias y troncales se realizarán en horario de mañana y las materias optativas por la tarde. Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.

También se mantendrá la estructura de exámenes del curso pasado, salvo aquellos que ya comunicaron el curso pasado que se iba a introducir algún cambio, como Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Dibujo Técnico. Desde la conselleria de Educación aseguran que esta medida se ha adoptado «con el objetivo de ofrecer seguridad y tranquilidad al alumnado».

En este sentido, se ha acordado que cualquier propuesta de modificación futura deberá trabajarse con, al menos, un curso de antelación, garantizando así la previsibilidad del proceso.

Nombramiento de especialistas

Por otro lado, se ha aprobado el nombramiento de los especialistas de todas las materias y de los asesores correspondientes, encargados de coordinar la elaboración de los modelos de examen de cada asignatura.

Además, la Comisión ha aprobado el calendario de las pruebas para mayores de 25 y 45 años, que se celebrarán los días 25 de abril para ambos colectivos y 9 de mayo de 2026 para la segunda sesión de los mayores de 25 años.

