Estudiantes y docentes de la EASDA se manifiestan para pedir la reubicación del centro La comunidad educativa denuncia el estado «deplorable» de la escuela y conmina a las administraciones públicas a que colaboren para dar con una solución

Pau Sellés Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:58 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

«Esto no es un centro, es una ruina» o «menos recortes, más inversión», son algunas de las consignas que se han podido escuchar este miércoles frente a la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación en Alicante. Decenas de alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) se han concentrado en el epicentro de las protestas educativas de la ciudad para exigir una reubicación del centro.

Esta demanda, que ha evidenciado la comunidad educativa en los últimos años, ha adoptado una nueva dimensión tras la reciente plaga de pulgas que ha azotado la instalación, y que obligó a suspender las clases presenciales durante semanas.

El sentir entre la comunidad educativa es que aquel episodio «ha sido la gota que colma el vaso». Es algo que queda reflejado en las declaraciones de Miquel Climent, docente del centro e integrante de la plataforma 'Nueva EASDA ya', constituida recientemente para denunciar la situación que vive el centro.

Al respecto de las competencias para desbloquear la situación, Climent apunta al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV) y a la Conselleria de Educación, entidades responsables de los ciclos formativos y los grados y posgrados que imparte la EASDA, respectivamente: «Son estas instituciones, junto al Ayuntamiento, las que tienen que mover ficha. El Ayuntamiento dispone de solares; la Generalitat también tiene algunos edificios en la ciudad, e incluso el Gobierno central podría ceder alguno. Es decir, las administraciones deben ponerse de acuerdo», explica Climent.

1 /

El docente explica que en 2016 se pudo llevar a cabo la reubicación en el centro Cigarreras, pero «se perdió de manera incomprensible ese tren de Cigarreras en 2016, alegando que no había suficientes metros cuadrados para reubicar a todo el mundo». Tras aquella «oportunidad perdida», el problema heredado es la «falta de seguridad, accesibilidad y salubridad«.

Climent también augura un futuro poco halagüeño si la Administración no se pone 'manos a la obra' con la construcción de las nuevas instalaciones: «Aunque hoy mismo se colocara la primera piedra del nuevo edificio, tardaría entre siete y ocho años en estar listo. Vamos camino de cumplir casi 50 años instalados en un lugar que nació como una solución temporal».

«Aunque hoy mismo se colocara la primera piedra del nuevo edificio, tardaría entre siete y ocho años en estar listo. Vamos camino de cumplir casi 50 años instalados en un lugar que nació como una solución temporal» Miquel Climent Docente y portavoz de la plataforma 'Nueva EASDA ya'

El docente recuerda que han pasado hasta ocho presidentes autonómicos desde que se empezó a demandar la mejora de las instalaciones. «Hemos sido muy pacientes y muy respetuosos. El momento es ahora. La solución es la reubicación. Si existe algún edificio que pueda reformarse, imagino que sería más rápido. Y si no, el alcalde dice que tiene solares: que los ofrezca y que Conselleria actúe».

El agravio comparativo es otro de los motivos que despiertan las iras de la comunidad educativa de la EASDA: «Hemos analizado todo el dinero que el ISEACV ha invertido en otras instituciones. Por ejemplo, en 2003 se gastaron 17 millones de euros en el conservatorio de Torrent. Es decir, ha habido inversión en otros centros mientras nuestra instalación se quedaba atrás. Hemos dejado pasar varios trenes: el Plan Edificant, los fondos Next Generation…».

Los alumnos alzan la voz

Aquellos que más han levantado la voz en la protesta de este miércoles han sido los propios alumnos. En representación de los mismos, la delegada Ana Martínez Sanz ha denunciado que las condiciones «siguen siendo indignas para un centro europeo, y nada va a cambiar hasta que no nos den un edificio nuevo, en una nueva localización». Asegura la estudiante que el lugar en el que estudian «es insalubre», con un «vertedero ilegal al lado y el edificio lleva deteriorándose desde hace muchísimo tiempo».

En esa línea se ha pronunciado también Desirée, estudiante del ciclo formativo en Ilustración: «Las instalaciones están en un estado deplorable: el centro está literalmente rodeado de basura, en un vertedero; hay grietas por todas partes, se han caído trozos del techo y hay muchísimos gusanos, además de otras plagas. Lo que pedimos es la reubicación del centro a un lugar que nos permita estudiar en condiciones dignas para unos estudios de arte».