Alertan del «riesgo estructural» en las instalaciones de la EASDA de Alicante El sindicato STEPV alude a un informe técnico de 2018 que recomendaba cerrar las zonas más deterioradas hasta su reparación

Pau Sellés Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

Un informe técnico de 2018 avalaba el cierre de ciertas zonas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) hasta que fueran subsanados sus desperfectos estructurales. Así lo reconoce el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), desde donde se ha solicitado formalmente un nuevo informe actualizado al INVASSAT (responsable de aquel anterior informe) para determinar el estado real de las instalaciones educativas.

Según el sindicato, el informe técnico en cuestión ya advertía de desprendimientos en las viguetas y riesgo estructural en porches y zonas de paso, deficiencias graves en el mantenimiento, la necesidad de una valoración estructural urgente por personal técnico competente, la recomendación de cerrar las zonas afectadas hasta su reparación y la urgencia de un programa de revisiones periódicas.

Por otra parte, el sindicato exige a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Alicante que acuerden una solución definitiva para la reubicación o nueva construcción de la EASDA.

Plaga de pulgas

Pasados los años, la situación del centro se ha visto agravada por problemas recientes como una plaga de pulgas que ha obligado a trasladar la docencia a la modalidad en línea. STEPV cree que la EASDA sufre la misma situación que muchos centros educativos de Alicante, marcada por la periferia, el abandono administrativo y décadas de inacción institucional.

«El informe de 2018 ya era contundente. Hoy la situación es peor y absolutamente insostenible. No es aceptable que un centro de enseñanzas artísticas superiores continúe en un edificio declarado en ruina técnica de facto», denuncia el STEPV, que recuerda que la Conselleria de Educación es la responsable directa del mantenimiento y la seguridad del centro.