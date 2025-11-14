Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo avala el proyecto de un amarre para megayates en el Puerto de Alicante
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA). Miriam Gil Albert

Alertan del «riesgo estructural» en las instalaciones de la EASDA de Alicante

El sindicato STEPV alude a un informe técnico de 2018 que recomendaba cerrar las zonas más deterioradas hasta su reparación

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:56

Comenta

Un informe técnico de 2018 avalaba el cierre de ciertas zonas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) hasta que fueran subsanados sus desperfectos estructurales. Así lo reconoce el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), desde donde se ha solicitado formalmente un nuevo informe actualizado al INVASSAT (responsable de aquel anterior informe) para determinar el estado real de las instalaciones educativas.

Según el sindicato, el informe técnico en cuestión ya advertía de desprendimientos en las viguetas y riesgo estructural en porches y zonas de paso, deficiencias graves en el mantenimiento, la necesidad de una valoración estructural urgente por personal técnico competente, la recomendación de cerrar las zonas afectadas hasta su reparación y la urgencia de un programa de revisiones periódicas.

Por otra parte, el sindicato exige a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Alicante que acuerden una solución definitiva para la reubicación o nueva construcción de la EASDA.

Plaga de pulgas

Pasados los años, la situación del centro se ha visto agravada por problemas recientes como una plaga de pulgas que ha obligado a trasladar la docencia a la modalidad en línea. STEPV cree que la EASDA sufre la misma situación que muchos centros educativos de Alicante, marcada por la periferia, el abandono administrativo y décadas de inacción institucional.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«El informe de 2018 ya era contundente. Hoy la situación es peor y absolutamente insostenible. No es aceptable que un centro de enseñanzas artísticas superiores continúe en un edificio declarado en ruina técnica de facto», denuncia el STEPV, que recuerda que la Conselleria de Educación es la responsable directa del mantenimiento y la seguridad del centro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles
  3. 3 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El mensaje de Messi a la afición de la provincia de Alicante
  5. 5 La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo»
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante
  7. 7 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento
  8. 8 Nico Espinosa ya tiene fecha de vuelta en el Hércules
  9. 9 «La gente viene a Alicante no solo porque sea divertido, sino también porque es sano»
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alertan del «riesgo estructural» en las instalaciones de la EASDA de Alicante

Alertan del «riesgo estructural» en las instalaciones de la EASDA de Alicante