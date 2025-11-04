Educación anuncia que las clases en la EASDA de Alicante se retoman el próximo lunes La actividad docente se ha desarrollado de manera online desde mediados de octubre debido a la aparición de una plaga de pulgas

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha informado de que el lunes se reanudarán presencialmente las clases en las instalaciones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) después de las actuaciones llevadas a cabo para erradicar una plaga de pulgas. La comunidad educativa espera que esta sea la fecha defintiva después de que se frustrara el anterior anuncio de reapertura, previsto para el pasado 30 de octubre.

Representantes del departamento de Campanar han mantenido este martes una reunión en la que ha trasladado a la comunidad educativa toda la información relativa a las actuaciones realizadas. Las clases se reanudarán de forma presencial el próximo lunes una vez finalizada la desinsectación y las tareas de limpieza, estas últimas previstas entre el jueves y el viernes de esta semana.

La directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV), Fani Blanch, ha explicado que se está realizando un tratamiento exhaustivo para erradicar esta plaga, un proceso largo por las propias características de estos insectos, que se inició a mediados de octubre, nada más conocerse la situación en la escuela.

Por ello, ha destacado que tras esa primera actuación se consideró oportuno realizar una nueva fumigación que permitiera erradicar la plaga pero también asegure que se eliminan los huevos y larvas posteriores.

Desparasitar a gatos callejeros

Asimismo, Fani Blanch ha señalado que se ha organizado un protocolo de actuación desde el Ayuntamiento de Alicante para controlar y desparasitar a los gatos callejeros de las zonas exteriores de la escuela. «La Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Alicante estamos trabajando de forma coordinada para volver a la normalidad la próxima semana, siguiendo las recomendaciones y los informes del veterinario municipal», ha manifestado.

Actualmente las clases de la EASDA se están realizando de forma telemática, y tras las tareas de fumigación, cuando esté totalmente erradicada la plaga, se llevarán a cabo los trabajos de limpieza entre el jueves y viernes, para poder retomar la actividad lectiva presencial en el centro el próximo lunes, priorizando en todo momento el bienestar de toda la comunidad educativa.

Al encuentro ha asistido la directora de Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana ISEACV, Fani Blanch, acompañada de la dirección Territorial de Alicante y la inspección, el equipo directivo del centro, así como cinco estudiantes en representación del estudiantado de la escuela, el responsable de Sanidad del Ayuntamiento y la empresa que está llevando a cabo el tratamiento de fumigación.