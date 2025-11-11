Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un accidente de tráfico provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 entre Elche y Alicante
Instalaciones de la Escuela de Arte de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

El Ayuntamiento ofrece suelo a la Generalitat para construir una nueva Escuela de Arte de Alicante

El equipo de Gobierno ha señalado que la ciudad cuenta con parcelas educativas para reubicar las actuales instalaciones

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:51

La reapertura de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) ha contado con una gran polémica y malestar entre sus usuarios. Muchos de ellos han optado por no acceder a las instalaciones tras la plaga de pulgas, en señal de protesta por el actual estado de las instalaciones.

Los propios estudiantes de la EASDA continúan denunciando las «deficiencias del centro», ubicado en la calle del Clot en la Zona Norte de Alicante, las cuales están presentes en las instalaciones «desde hace más de 30 años». En este sentido, reclaman a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento construir una nueva sede.

El Consistorio ha rendido cuentas este martes -tras celebrar la Junta de Gobierno Local- sobre dicho tema, remarcando que la competencia es autonómica, al tiempo que la portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha señalado que Alicante pone a su disposición suelo educativo.

Acceso a la Escuela de Arte de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

En esta línea, la concejala ha mostrado las intenciones del Ayuntamiento de Alicante de ceder parcelas a la Generalitat con el fin de construir un nuevo edificio dedicado en exclusiva para la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASDA).

Eso sí, Cutanda ha reiterado que este paso se dará siempre que la Generalitat solicite el suelo al Consistorio, algo que -según ha dejado entrever- no ha pasado hasta el momento.

Y es que fuentes de la Conselleria de Educación aseguran que la EASDA «se encuentra en condiciones para retomar este lunes las clases presenciales, tal y como demuestran los informes recibidos de la empresa de fumigación y también por el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante».

La plataforma 'Nueva EASDA Ya' no descarta realizar nuevas acciones de protesta para que la Escuela se traslade a un nuevo edificio «adaptado» a las condiciones de una escuela de arte, ya que las actuales instalaciones, según han resaltado desde esta agrupación, están en una situación de «peligrosidad» y «ruina técnica». Todo ello, junto al «mal estado» de terrenos del entorno, que está «muy sucio».

