La Escuela de Arte de Alicante vuelve a cerrar sus puertas por la plaga de pulgas El centro ha suspendido las clases presenciales esta tarde después de que algunas alumnas hayan sufrido picaduras

Pau Sellés Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:48 | Actualizado 17:18h. Comenta Compartir

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante ha vuelto a cerrar sus puertas este lunes como medida preventiva, después de que algunas alumnas hayan sufrido picaduras en el interior del centro durante la mañana. Los alumnos han sido notificados de este cierre a través de correo electrónico, en el que se les comunicaba que la suspensión se hacía efectiva a partir de las 15 horas, momento a partir del cual las clases se impartirán en modalidad online.

«El centro permanecerá cerrado toda la tarde para facilitar las labores de una nueva inspección de todas las instalaciones por parte de la empresa de control de plagas. Al finalizar el día, y cuando tengamos el certificado con el resultado de la inspección, os informaremos», reza el correo remitido a los alumnos.

«La gota que colma el vaso»

«Es la gota que ha colmado el vaso». Con esta expresión define el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) la plaga de pulgas que vuelve a afectar al centro. Según explica Ana Martínez Sanz, presidenta de la Junta de Delegados de Grado, la auténtica base del problema son unas instalaciones «inseguras e indignas», donde las grietas, la falta de accesibilidad y un entorno degradado marcan el día a día.

Martínez denuncia una falta de información prolongada durante el periodo en que se implantó la modalidad de enseñanza 'online' debido a la aparición de las pulgas. La situación de «incertidumbre» ha llegado a tal extremo que algunos estudiantes Erasmus se han planteado renunciar a su plaza y volver a sus países a raíz de esta problemática, según explica la portavoz estudiantil.

A ello se suman las deficiencias arrastradas desde hace años, como la falta de accesibilidad a aulas clave como la del plató de fotografía, ubicada en plantas «inalcanzables» para personas con movilidad reducida.

La representante estudiantil considera que la administración autonómica ha dejado al centro «en segundo plano» durante décadas, a pesar de que otras escuelas superiores de la Comunitat, como las de Valencia o Alcoi, disponen de instalaciones modernas y accesibles. Por ello reclaman una nueva sede «segura y adecuada», y no se muestran partidarios de un traslado provisional.

Con tal de exponer públicamente sus demandas, la comunidad educativa ha convocado para el próximo miércoles 26 de noviembre a las 11 horas una concentración frente a las puertas de la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de Alicante.

Traslado a un espacio municipal

Compromís se ha hecho eco de estas denuncias y, como respuesta, ha propuesto el traslado de la actividad docente del centro a las antiguas Harineras de Benalúa u otro edificio de titularidad municipal. El portavoz de la formación en Alicante, Rafa Mas, ha indicado que «cualquier ayuntamiento responsable, si tuviera una joya educativa como es la EASDA, que desarrolla una gran formación y cuenta con una empleabilidad de más del 80 %, pelearía por unas instalaciones dignas».

Mas ha sostenido que «si pasase algo en esta escuela, la responsabilidad sería del ayuntamiento y de la Conselleria, que no están actuando ante una denuncia de la comunidad educativa, sobre todo del alumnado, que dice que no puede más».

Además, ha señalado que este edificio, en «quiebra técnica», se ve afectado por «falta de accesibilidad» y «climatización», además de «grietas, humedades, goteras, plagas, insectos, cucarachas, pulgas» y «gusanos», junto con que «todo el entorno de la escuela es un vertedero».

Por su parte, desde CCOO, Carmen Soria ha asegurado que el sindicato ha pedido una inspección «para saber en qué condiciones están trabajando realmente y, si se debe paralizar la actividad, se paraliza, porque corren un peligro. Ves los techos y piensas que cualquier día se les va a caer el techo encima», ha sostenido.

Por otro lado, Compromís ha explicado que ha registrado en Les Corts, a través del diputado Gerard Fullana, una pregunta y solicitud de información sobre la situación de las instalaciones de la EASDA, en la que pide «expedientes o informes vinculados a la situación» de estas infraestructuras, así como el «informe elaborado» por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) «en la inspección producida en 2023».