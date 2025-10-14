Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Envían a juicio oral a Francis Puig y su socio por presuntas irregularidades en las subvenciones para el fomento del valenciano
Campus de la Universidad de Alicante en Sant Vicent del Raspeig. Miriam Gil Albert

Creatividad, traducción e inteligencia artificial en el congreso internacional CReaTING de la UA

El encuentro se celebrará los próximos 16 y 17 de octubre y reunirá a más de 70 ponentes venidos de una decena de países

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 16:52

Comenta

La Universidad de Alicante acoge la celebración, los próximos 16 y 17 de octubre, del Congreso Internacional CReaTING 2025, un encuentro académico centrado en la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia artificial en los estudios de traducción e interpretación.

El evento, que reunirá a especialistas de universidades españolas y extranjeras con el objetivo de analizar cómo la creatividad humana y la tecnológica se entrelazan en los procesos de traducción, docencia y comunicación intercultural, se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA.

La inauguración del congreso tendrá lugar el jueves 16, a las 9:30 horas en el Aula Magna. Tras la inauguración, se celebrará una de las dos principales conferencias del congreso, a cargo de la profesora Ana María Rojo López, de la Universidad de Murcia, titulada «Entre sentimientos e ingenio: el poder oculto de la emoción en la creatividad traductora».

Rojo desarrolla su carrera investigadora en las áreas de la traducción y la cognición, con un énfasis central en la metodología de la investigación y en el papel de las emociones y los factores de personalidad en el proceso de traducción.

Cartel anunciador del congreso. TA

Durante las dos jornadas se desarrollarán más de 70 ponencias y mesas redondas temáticas que tratarán distintas materias y desde diferentes enfoques, como las dedicadas a traducción literaria, traducción automática, pensamiento crítico, docencia, accesibilidad e inteligencia artificial, entre otras. Los debates abordarán cuestiones actuales como la creatividad en la traducción de textos literarios y audiovisuales, el impacto de la inteligencia artificial en la formación de traductores o la ética profesional en el contexto digital, entre otras.

Creatividad y pensamiento crítico

El jueves por la tarde tendrá lugar la mesa redonda «Creatividad y pensamiento crítico: dos habilidades interdisciplinares esenciales», con la participación de José Luis Campos Rosique, arquitecto y director ejecutivo de Crystalzoo, Julio Sesma Romero, cirujano y directivo del Grupo CTO, y Gema Sirvent Laguna, directora de la editorial Libre Albedrío, que será presentada y moderada por Raquel Martínez Motos, profesora del Departamento de Filología Inglesa de la UA e investigadora principal del proyecto CC-TRANS (Creative and Critical Thinking in Translation), grupo de investigación en el que se constituye el marco que desarrolla el congreso.

Noticias relacionadas

La Universidad de Alicante ofrece revisiones visuales gratuitas con motivo del Día Mundial de la Visión

La Universidad de Alicante ofrece revisiones visuales gratuitas con motivo del Día Mundial de la Visión

Investigadores de la UA y la UPC crean una fachada vegetal que depura y reutiliza aguas residuales

Investigadores de la UA y la UPC crean una fachada vegetal que depura y reutiliza aguas residuales

La jornada del viernes 17 contará con la segunda conferencia plenaria, a cargo de Ana Guerberof Arenas, de la Universidad de Groningen, de Países Bajos, titulada «The creative process in translation: an empirical analysis». Esta experta es autora de artículos y capítulos sobre posedición, formación de traductores, consideraciones éticas en traducción automática, la inteligencia artificial y la industria, creatividad y estudios de recepción, entre otros, y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector de la traducción.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Según explica Martínez Motos, el congreso CReaTING «pretende ser un foro para debatir las inquietudes y necesidades de la enseñanza universitaria más actual, a fin de dar respuesta a las demandas educativas universitarias de innovación y adaptación metodológica». «El objetivo último es desarrollar y fomentar capacidades y competencias que se consideran valores al alza en la sociedad actual tanto para el desarrollo personal como para la capacitación y el éxito profesional», añade.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  2. 2 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  3. 3 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  6. 6 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  7. 7 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  9. 9 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online
  10. 10 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Creatividad, traducción e inteligencia artificial en el congreso internacional CReaTING de la UA

Creatividad, traducción e inteligencia artificial en el congreso internacional CReaTING de la UA