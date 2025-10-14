Creatividad, traducción e inteligencia artificial en el congreso internacional CReaTING de la UA El encuentro se celebrará los próximos 16 y 17 de octubre y reunirá a más de 70 ponentes venidos de una decena de países

La Universidad de Alicante acoge la celebración, los próximos 16 y 17 de octubre, del Congreso Internacional CReaTING 2025, un encuentro académico centrado en la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia artificial en los estudios de traducción e interpretación.

El evento, que reunirá a especialistas de universidades españolas y extranjeras con el objetivo de analizar cómo la creatividad humana y la tecnológica se entrelazan en los procesos de traducción, docencia y comunicación intercultural, se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA.

La inauguración del congreso tendrá lugar el jueves 16, a las 9:30 horas en el Aula Magna. Tras la inauguración, se celebrará una de las dos principales conferencias del congreso, a cargo de la profesora Ana María Rojo López, de la Universidad de Murcia, titulada «Entre sentimientos e ingenio: el poder oculto de la emoción en la creatividad traductora».

Rojo desarrolla su carrera investigadora en las áreas de la traducción y la cognición, con un énfasis central en la metodología de la investigación y en el papel de las emociones y los factores de personalidad en el proceso de traducción.

Durante las dos jornadas se desarrollarán más de 70 ponencias y mesas redondas temáticas que tratarán distintas materias y desde diferentes enfoques, como las dedicadas a traducción literaria, traducción automática, pensamiento crítico, docencia, accesibilidad e inteligencia artificial, entre otras. Los debates abordarán cuestiones actuales como la creatividad en la traducción de textos literarios y audiovisuales, el impacto de la inteligencia artificial en la formación de traductores o la ética profesional en el contexto digital, entre otras.

Creatividad y pensamiento crítico

El jueves por la tarde tendrá lugar la mesa redonda «Creatividad y pensamiento crítico: dos habilidades interdisciplinares esenciales», con la participación de José Luis Campos Rosique, arquitecto y director ejecutivo de Crystalzoo, Julio Sesma Romero, cirujano y directivo del Grupo CTO, y Gema Sirvent Laguna, directora de la editorial Libre Albedrío, que será presentada y moderada por Raquel Martínez Motos, profesora del Departamento de Filología Inglesa de la UA e investigadora principal del proyecto CC-TRANS (Creative and Critical Thinking in Translation), grupo de investigación en el que se constituye el marco que desarrolla el congreso.

La jornada del viernes 17 contará con la segunda conferencia plenaria, a cargo de Ana Guerberof Arenas, de la Universidad de Groningen, de Países Bajos, titulada «The creative process in translation: an empirical analysis». Esta experta es autora de artículos y capítulos sobre posedición, formación de traductores, consideraciones éticas en traducción automática, la inteligencia artificial y la industria, creatividad y estudios de recepción, entre otros, y cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector de la traducción.

Según explica Martínez Motos, el congreso CReaTING «pretende ser un foro para debatir las inquietudes y necesidades de la enseñanza universitaria más actual, a fin de dar respuesta a las demandas educativas universitarias de innovación y adaptación metodológica». «El objetivo último es desarrollar y fomentar capacidades y competencias que se consideran valores al alza en la sociedad actual tanto para el desarrollo personal como para la capacitación y el éxito profesional», añade.