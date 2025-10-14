La Universidad de Alicante ofrece revisiones visuales gratuitas con motivo del Día Mundial de la Visión El alumnado de Óptica y Optometría realizará un cribado visual abierto al público este jueves 16 de octubre en la Biblioteca General del campus

La Universidad de Alicante (UA) celebrará el Día Mundial de la Visión 2025 con una nueva edición de la campaña «Salud visual para todos», que ofrecerá revisiones oculares gratuitas el próximo jueves 16 de octubre, de 9 a 13 horas, en la entrada de la Biblioteca General del campus.

El alumnado de 4.º curso del Grado en Óptica y Optometría será el encargado de realizar las pruebas, supervisadas en todo momento por profesorado especializado. Las revisiones incluirán la medición de la agudeza visual y presión intraocular, la evaluación del segmento anterior del ojo, la reacción pupilar, la flexibilidad acomodativa, la estereopsis y el estado oculomotor.

Organizada por el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía en colaboración con la Facultad de Ciencias, esta jornada busca concienciar sobre la prevención de problemas visuales y fomentar la importancia de las revisiones periódicas.

La directora del departamento, Mar Seguí Crespo, subraya que «mantener una buena salud visual requiere revisiones regulares con especialistas, que permiten detectar a tiempo problemas de refracción o enfermedades oculares que podrían tener consecuencias graves si no se tratan».

Seguí recuerda que los problemas visuales pueden afectar al rendimiento académico, generando visión borrosa, dolor de cabeza o fatiga ocular, por lo que recomienda especial atención en niños, adolescentes y jóvenes. También señala la necesidad de que las personas mayores revisen su vista de manera periódica para detectar de forma precoz cataratas, glaucoma o degeneración macular.

La jornada concluirá a las 13:15 horas con una conferencia práctica sobre la técnica OCT (Tomografía de Coherencia Óptica), impartida por el óptico-optometrista Luis Sampere Martínez en el salón de grados del edificio de Óptica y Optometría. Esta prueba no invasiva permite obtener imágenes de alta resolución del interior del ojo, facilitando un diagnóstico temprano y preciso.