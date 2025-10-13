Investigadores de la UA y la UPC crean una fachada vegetal que depura y reutiliza aguas residuales El sistema, inspirado en el funcionamiento de los humedales, mejora la eficiencia energética y reduce la carga térmica de los edificios urbanos

Ismael Martinez Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 12:02

El grupo GRESMES (Ensayo, Simulación y Modelización de Estructuras) de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha desarrollado una fachada vegetal innovadora capaz de depurar y reutilizar aguas residuales, imitando el comportamiento natural de los humedales.

El proyecto, liderado por el investigador y profesor de Arquitectura de la UA Antonio Maciá, cuenta con la participación de Jordi Morató (UPC) y los arquitectos Salvador Serrano y Ágata Alcaraz.

Maciá explica que la fachada vegetal «dispone de un sistema de flujo híbrido, vertical y horizontal, que reproduce el comportamiento de un humedal construido, posibilitando la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas o grises». Según detalla, «la clave de esta tecnología radica en que combina el concepto de los humedales construidos con las fachadas vegetadas, por lo que, además de ser una pared verde, el sistema también imita cómo un humedal natural purifica el agua».

El investigador añade que la innovación «resuelve un problema clave en el desarrollo de infraestructuras verdes urbanas, al integrar un sistema hidropónico de depuración de agua en una estructura vertical, modular y replicable, que facilita su aplicación real en edificaciones».

Cada cartucho de la fachada alberga una o varias macetas con plantas por las que circula agua de manera interna. «El flujo híbrido (vertical y horizontal) permite que el agua se mueva a través de las raíces, tratándola y depurándola», apunta Maciá. El agua resultante puede reutilizarse para usos no potables, como riego o limpieza.

Además, la estructura «mejora la eficiencia energética de los edificios, reduce la carga térmica, mejora la calidad del aire y aporta valor estético y ambiental». Su diseño modular facilita tanto la instalación como el mantenimiento, adaptándose a distintas tipologías arquitectónicas.