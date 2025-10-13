Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia
Las piezas de la fachada vegetal, con plantas artificiales. UA

Investigadores de la UA y la UPC crean una fachada vegetal que depura y reutiliza aguas residuales

El sistema, inspirado en el funcionamiento de los humedales, mejora la eficiencia energética y reduce la carga térmica de los edificios urbanos

Ismael Martinez

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:02

Comenta

El grupo GRESMES (Ensayo, Simulación y Modelización de Estructuras) de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), ha desarrollado una fachada vegetal innovadora capaz de depurar y reutilizar aguas residuales, imitando el comportamiento natural de los humedales.

El proyecto, liderado por el investigador y profesor de Arquitectura de la UA Antonio Maciá, cuenta con la participación de Jordi Morató (UPC) y los arquitectos Salvador Serrano y Ágata Alcaraz.

Maciá explica que la fachada vegetal «dispone de un sistema de flujo híbrido, vertical y horizontal, que reproduce el comportamiento de un humedal construido, posibilitando la depuración y reutilización de aguas residuales urbanas o grises». Según detalla, «la clave de esta tecnología radica en que combina el concepto de los humedales construidos con las fachadas vegetadas, por lo que, además de ser una pared verde, el sistema también imita cómo un humedal natural purifica el agua».

El investigador añade que la innovación «resuelve un problema clave en el desarrollo de infraestructuras verdes urbanas, al integrar un sistema hidropónico de depuración de agua en una estructura vertical, modular y replicable, que facilita su aplicación real en edificaciones».

Cada cartucho de la fachada alberga una o varias macetas con plantas por las que circula agua de manera interna. «El flujo híbrido (vertical y horizontal) permite que el agua se mueva a través de las raíces, tratándola y depurándola», apunta Maciá. El agua resultante puede reutilizarse para usos no potables, como riego o limpieza.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, la estructura «mejora la eficiencia energética de los edificios, reduce la carga térmica, mejora la calidad del aire y aporta valor estético y ambiental». Su diseño modular facilita tanto la instalación como el mantenimiento, adaptándose a distintas tipologías arquitectónicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet vuelve a activar este lunes la alerta naranja por lluvias con acumulados de 100 litros en el litoral norte de Alicante
  2. 2 Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña
  3. 3 Suspendido un tren Alicante-Barcelona tras caer un rayo en una caseta de señalización en Benicarló
  4. 4 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  5. 5 El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 12 de octubre en Alicante
  7. 7 EN DIRECTO | Barcala: «Alicante vive el mejor momento de su historia»
  8. 8 El sueño de una niña que fermentó en el mejor vino dulce del Mediterráneo: M de Alejandría
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Piden cinco años de cárcel para un hombre por apuñalar a un taxista y atropellarlo en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Investigadores de la UA y la UPC crean una fachada vegetal que depura y reutiliza aguas residuales

Investigadores de la UA y la UPC crean una fachada vegetal que depura y reutiliza aguas residuales