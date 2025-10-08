El colegio Sagrados Corazones celebra un recital de violín por el Día de la Comunitat Valenciana Los 700 alumnos del centro disfrutaron de la interpretación del músico Dante Bertolino, de la ADDA Simfònica Alicante

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:25 | Actualizado 19:33h.

El patio del colegio Sagrados Corazones de Alicante se ha convertido este martes en un auditorio al aire libre con motivo del recital de violín que han organizado el propio centro y el AFA como preludio de la conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana.

A las 12 del mediodía, los más de 700 alumnos del colegio —desde Infantil de 3 años hasta 2º de Bachillerato— se han reunido junto a sus profesores para disfrutar del violín del músico Dante Bertolino, integrante de la ADDA Simfònica Alicante.

El acto ha sido presentado por la profesora de música María José Delgado y ha incluido un repertorio de temas tradicionales valencianos, además de la interpretación del himno de Alicante y del himno de la Comunidad Valenciana, que todo el público ha escuchado en pie en señal de respeto.

La magistral actuación de Bertolino, hispano-brasileño formado en Bulgaria, Estados Unidos y la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), ha emocionado al alumnado y al profesorado. El violinista, residente en Alicante desde hace siete años, combina su labor sinfónica con una intensa actividad pedagógica y de música de cámara, y mantiene un estrecho vínculo con la vida cultural de la ciudad.

El recital ha concluido con un momento especial: decenas de alumnos se han acercado a saludar y pedir autógrafos al músico, que ha correspondido con una sonrisa a cada uno de ellos.

«Ha sido un evento tan hermoso y participativo que ojalá siente un precioso precedente en todos los centros escolares para su celebración», ha destacado el presidente de la AFA del Colegio Sagrados Corazones Alicante, Iván Alejandro Pérez García.