Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebación del 9 de Octubre en el centro educativo. TA

El colegio Sagrados Corazones celebra un recital de violín por el Día de la Comunitat Valenciana

Los 700 alumnos del centro disfrutaron de la interpretación del músico Dante Bertolino, de la ADDA Simfònica Alicante

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:25

Comenta

El patio del colegio Sagrados Corazones de Alicante se ha convertido este martes en un auditorio al aire libre con motivo del recital de violín que han organizado el propio centro y el AFA como preludio de la conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana.

A las 12 del mediodía, los más de 700 alumnos del colegio —desde Infantil de 3 años hasta 2º de Bachillerato— se han reunido junto a sus profesores para disfrutar del violín del músico Dante Bertolino, integrante de la ADDA Simfònica Alicante.

El acto ha sido presentado por la profesora de música María José Delgado y ha incluido un repertorio de temas tradicionales valencianos, además de la interpretación del himno de Alicante y del himno de la Comunidad Valenciana, que todo el público ha escuchado en pie en señal de respeto.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La magistral actuación de Bertolino, hispano-brasileño formado en Bulgaria, Estados Unidos y la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), ha emocionado al alumnado y al profesorado. El violinista, residente en Alicante desde hace siete años, combina su labor sinfónica con una intensa actividad pedagógica y de música de cámara, y mantiene un estrecho vínculo con la vida cultural de la ciudad.

El recital ha concluido con un momento especial: decenas de alumnos se han acercado a saludar y pedir autógrafos al músico, que ha correspondido con una sonrisa a cada uno de ellos.

«Ha sido un evento tan hermoso y participativo que ojalá siente un precioso precedente en todos los centros escolares para su celebración», ha destacado el presidente de la AFA del Colegio Sagrados Corazones Alicante, Iván Alejandro Pérez García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  2. 2 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja
  3. 3 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  4. 4 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  5. 5 Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad
  6. 6 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
  7. 7 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves
  8. 8 Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante
  9. 9 Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante
  10. 10 Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El colegio Sagrados Corazones celebra un recital de violín por el Día de la Comunitat Valenciana

El colegio Sagrados Corazones celebra un recital de violín por el Día de la Comunitat Valenciana