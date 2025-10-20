Este municipio de Alicante convierte su dinero público en tokens y rompe las reglas del euro Una iniciativa pionera impulsa una moneda digital local para gestionar ayudas con trazabilidad total y criterios programables

Adrián Mazón Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 19:29 Comenta Compartir

La revolución del dinero público ha comenzado en la provincia de Alicante. El municipio de Alcoi ha culminado con éxito el proyecto 'ALCOIN', una moneda digital municipal diseñada para garantizar que cada euro destinado a subvenciones se utilice exactamente donde corresponde.

Esta moneda digital es un instrumento de gasto público programable, cuyo piloto ha demostrado que una administración local puede distribuir ayudas en forma de tokens trazables, con pleno control del destino final sin intervenir en la libertad personal de los usuarios.

Ampliar La responsable del diseño científico de 'ALCOIN', Carmen Pastor. UA

«El éxito ha sido rotundo», ha afirmado la directora de LegalCripto y responsable del diseño científico de 'ALCOIN', Carmen Pastor, en el marco del grupo de investigación Prometeo 'LegalCripto' de la Universidad de Alicante (UA), que ha asumido la dirección científica.

Durante la fase de prueba, realizada en septiembre, participaron 300 ciudadanos seleccionados, con una activación del 97,3%. Así, se han emitido 30.000 tokens, de los cuales se utilizaron el 95,2% en negocios adheridos. «ALCOIN no controla a las personas, controla el destino del dinero público, para que llegue donde y en lo que corresponde», ha detallado Pastor.

Categorías, límites y caducidad

Este sistema permite establecer categorías de gasto, límites por ticket e incluso fechas de caducidad. Todo ello queda registrado en una red blockchain permissionada diseñada por la propia UA y operada por la cooperativa BlockchainFUE, lo que garantiza la integridad y transparencia de las operaciones. Cada transacción puede auditarse en tiempo real, algo imposible con el sistema tradicional de subvenciones.

El proyecto se ha presentado durante el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data, celebrado en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes. El jefe de la División Financiera del Banco de España, Sergio Gorjón, ha destacado la relevancia de iniciativas como 'ALCOIN' para acercar el debate sobre el euro digital a la ciudadanía. «Este tipo de experiencias permite explicar las iniciativas complejas en su dimensión práctica y conectar la innovación con la realidad social».

En esta línea, el modelo utilizado -una prueba de concepto (PoC) en un sandbox municipal- ha permitido pasar de la investigación académica a la aplicación real con impacto social medible. «El análisis de los datos permitió medir el impacto real del gasto público, detectar áreas de mejora territorial y proponer ajustes de política municipal», ha explicado Pastor. Entre los ajustes propuestos se encuentran incentivos a productos saludables, refuerzo de cobertura en barrios concretos y apoyo a la inclusión digital.

Uno de los aspectos más destacados fue la transparencia. Toda la información del piloto ha estado disponible en tiempo real mediante un panel público, abierto a cualquier ciudadano. Esta visibilidad ha sido clave para reforzar la confianza en un sistema que redefine la relación entre administración y beneficiarios.

«El sandbox municipal ha sido clave para probar hipótesis en condiciones reales, medir resultados con datos y transferir conocimiento a la administración con riesgo acotado y gobernanza clara», ha señalado Pastor. De este modo, 'ALCOIN' abre la puerta a su réplica en otras localidades.