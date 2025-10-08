Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
Manipulación de cannabis para uso medicinal. REUTERS/Matthias Rietschel

Alicante en la vanguardia del cannabis medicinal

El Parque Científico de la UA incorpora a la empresa líder mundial en el sector

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:53

Comenta

El Parque Científico de Alicante (PCA) cuenta con más de 50 empresas altamente innovadoras a las que muy pronto se incorporará Curaleaf International. La empresa, líder mundial en el cannabis medicinal, llega a Alicante con sus dos filiales españolas, Medalchemy, S.L. y Curaleaf España, S.L. El PCA amplía así su ecosistema de innovación en el que hay presentes algunas spin-off de la Universidad de Alicante

Curaleaf International, a través de su filial Medalchemy S.L., posee una de las pocas licencias concedidas por la Agencia Española de Medicamentos para la investigación en el campo del cannabis medicinal. La marca está dando forma al futuro del cannabis a través de su compromiso con la investigación y la excelencia de sus productos.

Patricia Izquierdo, tècnica en el PCA; Esteban Pelayo, gerent del PCA; María Jesús Pastor, vicerectora de la UA; Deyaa AbuSalim, director general de Curaleaf España i Medalchemy; Teresa Marco, Head of Supply Chain de Curaleaf España; Javier Soto, director d'API en Medalchemy, i Elena Iborra, responsable d'RH en Medalchemy. Universidad de Alicante

Las claves del éxito de este negocio son una fuerte presencia en todas las etapas de la cadena de suministro, su exclusiva red de distribución en toda Europa, Canadá y Australia que aúna una investigación pionera con un cultivo, una extracción y una producción de vanguardia. En medio de una rápida trayectoria de crecimiento, el énfasis en la calidad y la experiencia tiene como objetivo garantizar el suministro de cannabis seguro y legal.

La vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Difusión Científica de la UA, María Jesús Pastor, destaca el valor de esta incorporación al ecosistema universitario y empresarial de la provincia: «La vinculación de Curaleaf con la PCA no solo refuerza nuestro compromiso de atraer empresas internacionales innovadoras, sino que también representa una oportunidad extraordinaria para generar empleo cualificado, promover la transferencia de conocimiento en el campo de las ciencias de la salud y abrir nuevas vías de colaboración con nuestros grupos de investigación».

Pastor ha insistido en que «Curaleaf es un caso ejemplar de cómo una de nuestras spin-offs académicas y de investigación universitaria puede crecer hasta convertirse en un referente europeo y liderar una industria nueva y en expansión como es la del cannabis medicinal».

Por su parte, el director general de Curaleaf International en España, Deyaa AbuSalim, ha resaltado: «Desde nuestra base en el PCA, Curaleaf International está impulsando su capacidad de investigación, desarrollo e innovación, ampliando sus instalaciones y contratando a los mejores talentos científicos. Nuestra larga relación con la UA es una prueba de nuestras raíces académicas, utilizando decisiones basadas en la evidencia para ampliar nuestra cadena de suministro global«.

El empresario ha recordado que «el mercado del cannabis medicinal está experimentando un crecimiento significativo a nivel mundial, y nuestra presencia en Alicante es estratégica para consolidar las capacidades científicas y normativas en el sur de Europa».

Alicante en la vanguardia del cannabis medicinal