Salvador Navarro renuncia a la reelección en la CEV y deja vía libre a Lafuente El presidente de la patronal abandona el cargo tras ocho años al frente y le desea «lo mejor» al futuro mandatario

Pau Alemany Valencia Martes, 23 de septiembre 2025, 12:58 | Actualizado 13:09h.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, se retira de la carrera por la reelección al frente de la patronal valenciana. Tras varios días en los que la incertidumbre sobre su continuidad había planeado en el mundo empresarial y con una candidatura alternativa formándose entre bambalinas y encabezada por el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y actual vicepresidente de la CEV, Vicente Lafuente, Navarro ha deshojado la margarita y ha anunciado este martes que no se presentará a los comicios del próximo 6 de noviembre.

Navarro ha tomado esta decisión, de la que ya empezaban a escucharse rumores cada vez más altos, tras una conversación con el otro aspirante, Lafuente, en la que ambos acordaron que el primero cediera en beneficio del segundo para así evitar una disputa que amenazaba con desestabilizar al mundo empresarial. La inestabilidad y la imprevisibilidad no es amiga de los mercados.

«He intentado poner lo mejor de mí en este cargo, con aciertos y con errores. Siempre competitividad de nuestras empresas y la cohesión del territorio. Sabiendo que Vicente Lafuente presentará su candidatura, porque así me lo ha confirmado, creo que es un buen momento para dar un paso al lado y que otros cojan el relevo», ha anunciado Navarro.

Aunque en el anuncio de la convocatoria de elecciones del pasado 11 de septiembre Navarro se mostró dispuesto a repetir por tercera vez consecutiva como máximo responsable de la patronal y prolongar así su mandato con un proyecto de continuidad, los tambores de cambio empezaron a resonar cada vez más fuertes desde hace una semana, cuando varios sectores se reunieron y aunaron fuerzas en favor de una alternativa en la que la cabeza visible sería Lafuente.

Entre estos se encontraban el del metal, el del mueble o el de la agricultura y su oposición no era tanto por estar en contra de Navarro, sino porque «se pueden hacer las cosas de otra manera», según mencionaron fuentes cercanas. También un fuerte entramado empresarial de la provincia de más al sur como es la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) empezaba a aumentar la presión.

Así, diversos sectores importantes han ido perdiendo la confianza en la figura del presidente de la CEV, al considerar que el mandato se ha ido convirtiendo en un proyecto cada vez más personal, con los intereses de Navarro por delante de los del resto del sector, según explican fuentes próximas al empresariado valenciano.

De todas formas, hasta la fecha todo eran rumores y no había ninguna confirmación oficial. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre.

Relación con Mazón

En los últimos meses, la relación de Navarro con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se había enquistado. La gestión de la dana, el debate por la financiación autonómica o los recortes a la patronal y a los sindicatos en los presupuestos autonómicos habían desencadenado una tensión entre ambos dirigentes que se plasmó con gestos públicos en la última semana.

Primero fue en la Noche de la Economía Valenciana, el pasado miércoles, cuando el presidente de la Generalitat le reprochó a Navarro su marcha del auditorio con un toque irónico y, luego, al día siguiente, en la Mesa del Diálogo Social, de la que Navarro se ausentó por «una indisposición médica».

Navarro lleva ocho años al frente de la patronal valenciana desde que accedió en 2017, tras haber presidido varias empresas de logística a lo largo de su carrera. Precisamente en ese año, la CEV modificó sus estatutos y pasó de ser una organización provincial a una autonómica. En la actualidad, Carmelo Martínez Muñoz preside la CEV Castellón; Joaquín Pérez Vázquez, CEV Alicante; y Eva Blasco García, CEV Valencia.