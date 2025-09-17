CaixaBank y la CEV renuevan su alianza para apoyar a las empresas de la Comunitat La directora territorial del banko en la Comunitat y Región de Murcia, Olga García, y el presidente de la Patronal, Salvador Navarro, han formalizado el nuevo acuerdo en la sede de la entidad bancaria en Valencia

Todo Alicante Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro, han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades para apoyar a las empresas de la comunidad autónoma. El acuerdo permitirá la puesta en marcha de un plan conjunto orientado a promover actuaciones estratégicas que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la Comunidad Valenciana, y que se centrará en facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas para reforzar su liquidez y apoyar sus inversiones en proyectos prioritarios, impulsando así su competitividad y crecimiento.

Durante la firma del acuerdo, la directora territorial de CaixaBank ha señalado que «creemos firmemente que el crecimiento empresarial es motor de progreso colectivo. Por eso, este plan conjunto nos permitirá impulsar la competitividad del tejido productivo valenciano, acompañando a las pymes en su transformación, innovación y expansión». «Las empresas generan empleo, dinamizan el territorio y contribuyen al bienestar colectivo. Por eso nuestro compromiso con ellas es firme: apoyarlas es apostar por el desarrollo sostenible de nuestra sociedad», ha subrayado García.

CaixaBank ha financiado a las empresas de la Comunitat Valenciana con un total de 2.346 millones de euros durante el primer semestre de 2025, lo que supone un crecimiento del 14% con respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra corresponde a un total de 10.692 operaciones, un 28% más que en los seis primeros meses del pasado ejercicio.

La entidad financiera cuenta en la Comunitat Valenciana con 27 oficinas y centros especializados para dar respuesta, exclusivamente, a las necesidades de las empresas. En estos espacios trabaja un amplio equipo de profesionales expertos en la gestión integral de las empresas, ofreciendo una propuesta de valor única y diferenciada.

Por su parte, el presidente de la CEV ha agradecido el trabajo de CaixaBank y su compromiso con las empresas valencianas. «Este acuerdo trasciende la mera colaboración financiera, es una apuesta conjunta por dotar de mayor solidez y resiliencia al tejido empresarial valenciano. Las empresas necesitan confianza, acompañamiento y visión a largo plazo, y en CaixaBank encontramos un socio que comparte con la CEV el compromiso de impulsar la innovación, la sostenibilidad y la formación. Solo desde la cooperación podremos garantizar un desarrollo económico equilibrado, capaz de mejorar la competitividad de nuestras pymes y de situar a la Comunitat Valenciana en una posición de liderazgo en el conjunto de España y Europa», ha asegurado Navarro.

El convenio entre la CEV y CaixaBank muestra, una vez más, el compromiso que ambas entidades tienen con el tejido empresarial valenciano y el desarrollo de la Comunitat Valenciana, además de facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas para reforzar su liquidez y apoyar sus inversiones en proyectos prioritarios.

Para dar respuesta a este objetivo, el convenio favorece apoyar a la CEV en la intensa labor que está desarrollando de información, impulso y recopilación de proyectos empresariales en las tres provincias susceptibles de financiación.

CaixaBank renueva e intensifica con este acuerdo su respaldo y compromiso con el tejido empresarial de la Comunitat. Además, la entidad financiera colabora con iniciativas que fomentan la innovación, el emprendimiento y competitividad de las empresas.

Ambas entidades impulsarán también el acuerdo de colaboración existente entre CaixaBank y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que permite poner a disposición de las empresas afiliadas a la patronal y de sus organizaciones empresariales una muy importante línea de financiación. El objetivo del acuerdo es prestar apoyo al tejido empresarial español para fomentar el emprendimiento, impulsar la internacionalización, apostar por la innovación, promover la sostenibilidad y generar empleo de calidad.

Por otra parte, continuarán activando la colaboración entre CaixaBank Dualiza y la CEV para el impulso de la Formación Profesional y su modalidad dual con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras.

Temas

CEV

Caixabank