La renta de las familias alicantinas continúan a la cola de España a pesar del crecimiento económico de la provincia

Martes, 11 de noviembre 2025

El crecimiento de la economía alicantina «no se traslada» a las familias alicantinas ni a las pymes. Así de contundente se ha mostrado el Instituto de Estudios Económicos de la Provinica de Alicante (Ineca) tras analizar los resultados de su Informe de Coyuntura Socioeconómica de la provincia de Alicante correspondiente al segundo trimestre de 2025.

El presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha constatado que esta mejora económica «no se ha trasaladado a las familias y empresas». Para Amirola, a pesar de que la provincia exhibe «un dinamismo destacado en la creación empresarial y la afiliación, aún posee limitaciones estructurales en tamaño, financiación y empleo asalariado que reduce que llegue el crecimiento a trabajadores y pequeños empresarios».

«La actividad empresarial muestra un importante dinamismo fundacional que contrasta con una profunda fragilidad estructural, ya que el capital promedio por nueva empresa es reducido», explica Amirola, que apunta a que la afiliación «sigue sumando cifras récord con dispar intensidad, ya que la afiliación por cuenta ajena pierde empuje mientras que la autónoma exhibe un crecimiento superior y sostenido, reflejando una debilidad del tejido empresarial para generar empleo asalariado de calidad y forzando el autoempleo».

Una situación que se observa en los salarios de Alicante. Según el informe, la provincia ocupa el puesto 47º en el ranking nacional en Base media de cotización en trabajadores en régimen general. Una de las últimas posiciones, aunque avanza en dos puestos respecto a los anteriores trimestres. Eso sí, las provincias de la Comunitat, Valencia y Castellón, se sitúan muy por encima, en el número 23 y 22, respectivamente.

La renta per cápita continúa siendo una de las grandes debilidades de la provincia. Amirola ha reafirmado que Alicante «necesita una reorientación estratégica para buscar nuevos vectores de desarrollo productivo enfocados a mejorar el capital promedio que mejoren la supervivencia de las nuevas sociedades, el fortalecimiento financiero y la diversificación económica para sostener el crecimiento y mejorar el bienestar provincial».

Y es que en cuanto a la renta per cápita, Alicante se sitúa con 23.507 euros en el puesto 42, un indicador que a pesar de mejorar dos posiciones respecto al 2022, se sitúa 7.469 euros por debajo de la media nacional. Una diferencia que es mucho mayor y se dispara hasta los 19.153 euros en caso de compararse con Madrid, la provincia con la renta per cápita más alta.

Caída de las finanzas

El gran punto crítico que encuentra el informe se sitúa en el sistema financiero alicantino, que anota un importante retroceso respecto al anterior trimestre, que había supuesto un crecimiento de casi el 10%. anterior. Por el momento se desconoce si es una tendencia o supone un hecho puntual dada la incertidumbre global actual. La caída en los depósitos de particulares es de más de 1.860 millones de euros de un trimestre a otro, un 4,5% menos.

En este sentido el director de Estudios de INECA y autor del informe, Francisco Llopis, ha agregado que «la provincia enfrenta una crisis financiera por una inusual fuga de depósitos y señales de enfriamiento inmobiliario, aunque aún mantiene el impulso turístico internacional. Esta dinámica mejora artificialmente la ratio crédito/depósitos, pero indica una realidad preocupante: Alicante pierde relevancia como centro de ahorro, con flujos que se redirigen hacia otros centros financieros».

En lo que respecta al comercio exterior, la provincia ha registrado un ligero incremento del 2,1% superando además la leve caída a nivel nacional (-0,4%). Las frutas y hortalizas vuelven a liderar las ventas al exterior con más de 700 millones que aguanta el retroceso del calzado. En el otro lado, encontramos que las importaciones han aumentado un 4,6%, un tercio de ellas teniendo como origen China.