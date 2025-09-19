El rascacielos residencial más alto de Europa estará en Benidorm: 230 metros, 64 plantas y precios de hasta 3,4 millones por piso Las viviendas parten de los 530.000 euros, según el número de habitaciones, y TM Grupo confirma que el 25% están reservadas | Contará con seis ascensores ultrarrápidos capaces de alcanzar los seis metros por segundo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:04

La TM Tower será una realidad en 2028. El futuro rascacielos residencial más grande de Europa estará en Benidorm y llegará de la mano de la empresa alicantina TM Grupo. Contará con 230 metros de altura, 64 plantas y 260 viviendas de uno a cuatro dormitorios, cuyo precio irá de los 530.000 euros a los 3,4 millones.

La compañía inmobiliaria ha invertido 140 millones de euros en la construcción de este coloso, que ya ha comenzado. Desde la promotora esperan entregar las viviendas durante el último cuatrimestre del 2028. Unos inmuebles que han despertado un gran interés, puesto que el 25% están ya reservados tras solo unos días de su lanzamiento.

El rascacielos, que se ubicará en la playa de Poniente de Benidorm, albergará más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes con piscinas climatizadas, gimnasio, sala de cine, áreas deportivas y un skybar en la planta 63 con un observatorio astronómico desarrollado en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer. Además, para desplazarse entre alturas los residentes tendrán a su disposición seis ascensores ultrarrápidos capaces de recorrer seis metros en solo un segundo, al más puro estilo de los rascacielos de Manhattan, detallan fuentes de la compañía.

El edificio ha sido presentado durante la tarde de este jueves en Benidorm, en un evento que reunió a 400 personas y que se cerró con un espectáculo de drones y luces. Desde la promotora han destacado la importancia de TM Tower y el consejero delegado de la firma, Pablo Serna, ha asegurado que este hito «forma parte del camino que hemos construido en la zona de Poniente en la última década».

Tras proyectos como Sunset Dreams, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors y Eagle Tower, llega TM Tower, «que emerge como el broche de oro de este skyline y lo convierte en una referencia europea y mundial«, relataba Serna. Una afirmación que corroboró momentos más tarde el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien fue el encargado de clausurar el acto.

Para el CEO de la compañía «proyectos como TM Tower consolidarán a Benidorm como referente internacional y refuerzan el papel de España en el mapa global del turismo y la inversión residencial», mientras que la presidenta de TM, Ángeles Serna, ha recordado que el turismo residencial ya supone más del 30% del PIB de la provincia de Alicante.

El proyecto arquitectónico cuenta con dos estudios de prestigio: BakPak Architects y GEA Architects y está inspirado en la forma orgánica de un coral marino, rindiendo homenaje al Mediterráneo y al ADN internacional de Benidorm.

Desde el punto de vista técnico, TM Tower contará con una estructura de hormigón armado de alta rigidez, validada tras ensayos en túnel de viento en la Universidad Politécnica de Madrid, garantizando seguridad y confort, recalca la compañía.

