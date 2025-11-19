El puerto de Alicante se ofrece a empresas chinas como nodo logístico para sus mercancías a Europa La ubicación privilegiada permite conexiones también con el norte de África y Canarias

Segunda jornada de la visita a Alicante de una delegación empresarial de China. Después de visitar el Ayuntamiento y reunirse con empresarios de los polígonos industriales este lunes, ha tocado conocer el puerto de Alicante. La terminal alicantina se ofrece como nodo logístico para la entrada de mercancía china a Europa, norte de África y Canarias.

La secretaria de la Cámara de Comercio España-China, y representante del Ayuntamiento de Weihai, Selena Chaolan Yan, asegura que «muchas empresas chinas están interesadas en visitar Alicante para invertir». La posibilidad de encontrar inversores y rutas con Extremo Oriente también atrae a la Autoridad Portuaria de Alicante, que trata de abrir nuevas rutas de internacionalización.

La situación de la ciudad es idónea como punto para que los cargueros, que atraviesan el canal de Suez pueda parar camino a Canarias o a puertos del norte de África como Orán, por ejemplo. Así lo ha expuesto Luis Rodríguez, presidente del puerto, a los miembros de la delegación: «La apertura a mercados estratégicos como los asiáticos no solo potencia el crecimiento del tráfico y la inversión, sino que impulsa la competitividad de nuestros sectores productivos tradicionales y emergentes», ha subrayado.

Rodríguez ha reflejado el potencial exportador e importador de la provincia por la gran variedad de productos hortofrutícolas, vino, mármol, juguetes, calzado, textil, turrón, industria del metal-mecánico y plástico, industria auxiliar del automóvil, y materiales de construcción.

La delegación china ha podido ver de primera mano todo el funcionamiento del puerto, haciendo un recorrido por la moderna instalación de la nave cerrada para el sector de la construcción, la terminal del Hub Portuario Alicante, y la terminal multipropósito de TMS, que se encontraba a pleno rendimiento, con buques de mercancía ro-ro, materiales de construcción y contenedores, en plena operativa.

Además, también han podido visitar las zonas donde están previstas las grandes inversiones que realizará el puerto en los próximos años, como la finalización del muelle 19, con una inversión cercana a los 30 millones de euros; la futura Terminal Intermodal de Mercancías, cuya inversión asciende a 18 millones de euros, y la Plataforma Frigorífica, destinada a captar tráfico de productos agroalimentarios, con una superficie de 5.000 metros cuadrados. También han conocido los proyectos de energías renovables que se van a implantar en la infraestructura portuaria, y los de digitalización.