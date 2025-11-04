El Puerto de Alicante da por fallida la 'isla flotante' tras un informe que alerta del «riesgo de colapso» La entidad inicia la resolución del contrato con la mercantil constructora después de invertir 2,7 millones en una obra que nunca fue recepcionada

Alejandro Hernández Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

El proyecto de la 'isla flotante' de Alicante no se hará realidad. El Puerto ha avalado el inicio de los trámites para la resolución del contrato de construcción tras años de incidencias y un informe que alerta sobre el «riesgo de colapso» de la infraestructura.

La iniciativa fue anunciada en 2021 como una intervención emblemática para conectar los muelles interiores del puerto mediante un anillo peatonal abierto al público de casi tres kilómetros. Sin embargo, los problemas comenzaron en 2023, cuando uno de los pilares de apoyo sufrió un hundimiento parcial.

Desde entonces, la Autoridad Portuaria ha encargado sucesivos peritajes y auditorías que concluyen en un deterioro irreversible de la estructura e imposibilidad de garantizar su seguridad, lo que llevó a registrar en las cuentas de 2024 una pérdida total de la inversión.

El Puerto considera «agotadas todas las vías para subsanar la situación» y ha optado por iniciar la resolución contractual con la empresa Vías y Construcciones, además de recuperar el lecho marino original para restituir las condiciones previas de navegabilidad. La medida, aunque costosa, busca proteger el entorno portuario y ejemplifica, según la entidad, una gestión responsable del dinero público y del patrimonio marítimo de la ciudad.

El catamarán

En paralelo, el órgano de gobierno ha abordado también el estado del contrato vinculado al catamarán de pasaje que debía unir la isla con los muelles, un proyecto complementario que tampoco ha estado exento de problemas. Tras su botadura en diciembre de 2024, la embarcación presentó diversos fallos de navegación que han obligado al astillero a realizar subsanaciones técnicas para asegurar condiciones óptimas de seguridad antes de su entrega definitiva.

La Autoridad Portuaria sostiene que la actual presidencia «lleva dos años trabajando para dar solución a esta problemática», y defiende que la decisión adoptada «refleja un compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la correcta gestión del dinero público». La entidad recuerda que continuará evaluando alternativas para el futuro de la dársena interior, «siempre en beneficio del puerto, su entorno y la comunidad alicantina».

Temas

Puerto de Alicante