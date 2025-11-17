PLD Space opera a pleno rendimiento en sus instalaciones de Teruel para tener listo el Miura 5 antes de finales de año La empresa ilicitana acelera el trabajo en lo que son «las mayores instalaciones privadas de Europa» del sector | La compañía cuenta con ocho espacios de ensayos operativos y dos que estarán en marcha a finales del año

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

El Miura 5 entra en su recta final. El lanzador de PLD Space estará listo para finales de año y realizará su primer vuelo de prueba en 2026. La empresa ilicitana trabaja a pleno rendimiento en su campo de pruebas, ubicado en sus instalaciones del aeropuerto de Teruel, donde ensayan cada componente crítico de manera simultánea.

La compañía cuenta con diez bancos de pruebas, ocho operativos y dos que se pondrán en marcha a finales de año. Allí prueban cada subsistema a la vez, recopilando datos de vuelo cruciales que les permiten fabricar y ensayar un componente «en menos de 24 horas».

Unas insalaciones de las que PLD Space presume que tiene «la mayor capacidad privada de testing de lanzadores en Europa» y cuentan con más de 155.000 metros cuadrados de superficie. «Nuestras infraestructuras de Teruel nos permiten tener un control absoluto sobre cada componente del cohete, recortar plazos y asegurar la máxima calidad técnica, son una pieza esencial de nuestro modelo de integración vertical», valora el CEO y cofundador de la empresa, Raúl Torres.

Gracias a la experiencia acumulada de la prueba de vuelo del Miura 1 la empresa ilicitana ha podido desarrollar este cohete en tiempo récord, en tan solo dos años, y prevé lanzarlo por primera vez en el 2026. Para ello trabajan a pleno rendimiento en sus instalaciolnes de Teruel, donde validan los principales subsistemas de este lanzador, como motores, hardware de propulsión, tanques o la separación de etapas, entre otros.

«Gracias a nuestras infraestructuras de ensayos, podemos diseñar, fabricar y validar hardware en un mismo día. Esa agilidad nos ha permitido desarrollar un lanzador orbital en dos años, a una velocidad, eficiencia y fiabilidad sin precedentes en Europa», asegura el presidente ejecutivo de la empresa ilicitana, Ezequiel Sánchez.

Las infraestructuras de ensayos han sido clave en la evolución tecnológica del motor TEPREL-C, el más potente de desarrollo privado en Europa (190 kN), y en la validación de los tanques y mecanismos de MIURA 5. Actualmente, todos los subsistemas del lanzador se encuentran en proceso de calificación y validación para vuelo, con el objetivo de iniciar la primera campaña de lanzamiento al inicio de 2026.

Temas

PLD Space