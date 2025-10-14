PLD Space tendrá listo el primer Miura 5 antes de acabar el año e iniciará los vuelos de prueba en 2026 La compañía ya cuenta con varias reservas de lanzamiento cerradas | En tan solo dos años ha conseguido desarrollar este cohete comercial

Óscar Bartual Bardisa Elche Martes, 14 de octubre 2025, 16:15 Comenta Compartir

La ilicitana PLD Space ha vuelto a romper récords al tener listo el primer Miura 5 en tan solo dos años. Desde la empresa destacan este logro en el que han conseguido reducir casi a la mitad los plazos del sector gracias a su modelo de integración vertical, la herencia del anterior Miura y su capacidad industrial propia en la sede del Parque Empresarial de Elche.

Desde la compañía aeroespacial confirman que esperan tener el primer lanzador Miura 5 completamente integrado antes de finalizar 2025 para así arrancar los vuelos de demostración en el 2026. De hecho PLD Space ya ha comenzado a comercializar el vehículo, contando con varias reservas de lanzamiento ya cerradas. Además, la compañía prevé iniciar la fase de industrialización en el primer trimestre de 2026, permitiendo construir en masa este cohete y llegar al objetivo de los 30 lanzamientos anuales en el año 2030.

Este lanzador orbital reutilizable se encuentra actualmente en fase de validación y calificación de todos sus subsistemas, como son motores, estructuras, aviónica, sistemas de separación y cofia. El lanzador ya ha superado la etapa de ingeniería y los primeros ensayos con modelos de desarrollo.

PLD Space

El CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres, ha asegurado que «la fiabilidad se construye probando y cada componente, cada motor y cada sistema pasa por un proceso exhaustivo de validación antes de volar». Torres ha destacado también «la experiencia acumulada durante el desarrollo y vuelo de Miura 1».

Desde la compañía aseguran que el éxito del Miura 5 «sitúa a PLD Space como un referente europeo y a España como un actor clave en el desarrollo del transporte espacial del futuro». Con más de 170 millones de euros en financiación, la compañía cuenta con 397 socios, principalmente en España y Europa. Entre 2024 y la primera mitad de 2025, la inversión total en la red de proveedores de MIURA 5 superó los 50 millones de euros.

Fabricación de motores

En paralelo, la compañía ha iniciado la fabricación semi-serie de sus motores TEPREL-C y TEPREL-C Vac, alcanzando un nivel de madurez industrial que permitirá, a finales de 2025, producir un motor cada 14 días. En cuanto a la fase de ensayos, además de llevar a cabo los test de validación del hardware crítico de TEPREL-C, como las turbobombas o los generados de gas; PLD Space está actualmente llevando a cabo con éxito los ensayos de fuego de sus motores totalmente integrados, como parte de su campaña de calificación.

